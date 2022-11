per Mail teilen

Der Umsatz glutenfreier Lebensmittel boomt, die Auswahl ist riesig. Eine Ernährung, die eigentlich für Menschen mit Unverträglichkeiten gedacht ist, wird immer mehr zum Lifestyle-Produkt. Für wen sind glutenfreie Produkte sinnvoll und wer sollte lieber die Finger davon lassen?

Was ist Gluten?

Gluten ist eine Eiweißkomponente und das wichtigste Speicherprotein in verschiedenen Getreidesorten. Es ist in Weizen, Roggen, Gerste, aber auch Hafer, Dinkel und im Urgetreide Kamut enthalten. Häufig wird Gluten auch als Klebereiweiß bezeichnet, da es beim Backen dabei hilft, dass die Zutaten im Gebäck zusammenhalten. Aus diesem Grund wird es auch zur Herstellung von Nudeln und Backwaren verwendet.

Worin steckt Gluten?

Neben den verschiedenen Getreidesorten wird Gluten auch in der industriellen Herstellung als Emulgator und Träger für Aromastoffe eingesetzt und findet sich damit beispielsweise in Fertiggerichten und Saucen. Ist ein Produkt mit „glutenfrei“ gekennzeichnet, darf es höchstens 20 Milligramm Gluten pro Kilogramm enthalten.

Welche natürlichen glutenfreien Alternativen gibt es?

Glutenfrei sind Quinoa, Amaranth, Mais, Reis, Hirse, Buchweizen, Soja, der sogenannte Wildreis und Kartoffeln.

Als Mehlersatz können Reis- oder Maismehl sowie Nussmehle verwendet werden.

Für wen sind glutenfreie Produkte sinnvoll?

Getty Images Thinkstock -

In erster Linie für Menschen, die von der Autoimmunkrankheit Zöliakie betroffen sind. Das ist etwa 1 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Allerdings ist die Dunkelziffer der nicht erkannten Zöliakie-Fälle vermutlich sehr hoch. Bei diesen Menschen löst Gluten Beschwerden wie Durchfälle, Blähungen und chronische Bauchschmerzen aus. Es gibt auch Menschen, die gegen andere Bestandteile des Weizens mit klinischen Symptomen wie beispielsweise Magen-Darm-Problemen reagieren. In diesem Fall spricht man von einer Weizensensitivität.

Ist eine glutenfreie Ernährung grundsätzlich sinnvoll?

Gluten ist grundsätzlich nicht schädlich oder ungesund. Eine glutenfreie Kost ist bei einer diagnostizierten Zöliakie unerlässlich. Für gesunde Menschen ist die glutenfreie Ernährung nicht zu empfehlen, da sie zu erheblichen Problemen mit der Verdauung führen kann. Denn der Körper bekommt dadurch weniger Ballaststoffe.

Die Empfehlung: Bei Verdacht auf Zöliakie unbedingt medizinisch bestätigen lassen. Gesunde Menschen sollten sich abwechslungsreich ernähren – dazu gehört auch eine Kombination aus verschiedenen Getreidesorten.