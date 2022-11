Fliesenfugen reinigen

Ekel-Alarm im Badezimmer! Hier entsteht bei geschlossenen Fenstern schnell ein Wohlfühlklima für Pilze und Bakterien - was dann oft an den Fugen sichtbar wird. Aber es muss nicht so weit kommen. Hier sind unsere Tipps für hygienisch saubere Fliesenfugen.

Seifenreste nach dem Duschen mit Wasser abspülen. Fliesenspiegel mit Abzieher und Tuch trockenen. Zitronensäurehaltige und alkalische Reiniger im Wechsel nutzen. Hochwertige Steinfliesen oder Waschbecken nur mit neutralen Reinigern behandeln. Vorsicht bei Chrom-Armarturen. Auch sie am besten „neutral“ reinigen. Zementgebundene Fugen vor der Sonderreinigung gut wässern. Säurehaltige Reiniger nie pur auftragen. Silikonfugen mit schwarzem Schimmel müssen erneuert werden. Chlorreiniger haben eher einen Bleich- als einen wirklichen Reinigungseffekt. Vorsicht: Chlorgas-Gefahr bei Wechselwirkung mit anderen Reinigern! Dampfreiniger einsetzen.