Flecken richtig entfernen

Beeren, Make up und Eis haben eines gemeinsam: Sie hinterlassen unschöne Flecken. Wir verraten, wie Sie die wieder loswerden.

Wir unterscheiden bei der Fleckenbehandlung drei unterschiedliche Fleckenarten, daher ist es vorab immer wichtig zu wissen um welche Art von Flecken es sich handelt:

Eiweißflecken

Fettflecken

Pflanzenfarbenflecken

Trotzdem gelten bei allen Arten die Grundregeln: den Fleck sofort behandeln, wenn er noch frisch ist. Nicht stark reiben, sondern tupfen – damit der Fleck nicht noch tiefer in die Faser eindringt. Und bei empfindlichen Stoffen, die Behandlung erst an einer nicht sichtbaren Stelle testen. Denn so sind die Chancen am höchsten ihn restlos entfernen zu können.

1. Eiweißflecken

z.B. von Blut, Milch oder Eigelb sollten immer mit kaltem Wasser behandelt werden, denn sonst „stocken“ die Eiweißbestandteile im Fleck, verbinden sich so mit der Faser und lassen sich nur schwer entfernen. Vor dem Waschen nochmal mit Gallseife (fest oder flüssig) behandeln.

2. Fett- und Ölflecken

z.B. von Make-up, Bratensaft oder Butter kann man zur Ersten-Hilfe mit etwas Spüli betupfen, anschließend werden sie mit Gallseife behandelt und normal gewaschen.

Sind die Flecken auf empfindlichen Stoffen oder nicht waschbaren Textilien wie dem Sofa oder Teppich, hilft hier Meerschaumpulver. Dazu das Pulver großzügig aufstreuen, etwas einklopfen und nach 5-10 Minuten Einwirkzeit einfach absaugen.

3. Pflanzenfarbenflecken

z.B. von Rotwein, Tomatensoße, Gras oder Beeren lassen sich am besten mit einer Säure vorbehandeln. Am umweltfreundlichsten ist hier die Zitronensäure. Zusätzlich kann man reichlich Mineralwasser auf den Fleck geben, so wird zum einen der Pflanzenfarbstoff rasch verdünnt und die Kohlensäure hilft dabei, dass sich die Farbstoffe nicht tief in die Fasern festsetzen.

Die Textilien werden ganz normal gewaschen, sollten dann noch „Schatten“ auf den Textilien zurückbleiben, einfach an einem sonnigen Tag draußen aufhängen. Die UV-Strahlen bleichen die Rückstände weg.

4. Flecken-Kombinationen

z.B. bei Milchspeiseeis sind besonders schwierig! Hier sind alle drei Fleckentipps zu beachten: kaltes Wasser, Säure und etwas Gallseife zum Vorbehandeln und anschließend normal Waschen.

Das DIY-Fleckenmittel für unterwegs:

35 ml flüssige Gallseife

25 ml 40% Alkohol

150 ml Wasser

Alle Zutaten mischen und in ein kleines Fläschchen geben. Den frischen Fleck anfeuchten, mit dem Fleckenmittel betupfen, kurz einwirken lassen und ausspülen.