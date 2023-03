Mit diesen Ernährungstipps steigern Sie ihr Wohlbefinden!

Jeden Tag rieselt es im Fernsehen, in Zeitschriften und im Internet gesunde Ernährungstipps. Doch nicht alle Tipps sind für jede*n gut. Denn so unterschiedlich wie unser Fingerabdruck ist oft auch das, was unser Körper braucht.



Die gute Nachricht: Es gibt einige Tricks, den Körper besser zu verstehen und ihm das richtige Essen auf dem Teller zu präsentieren.