In diesem Winter leiden besonders viele Menschen an Erkrankung der Atemwege. Vor allem der Husten will einfach nicht weichen. Melanie Wenzel zeigt einen Erkältungsbalsam zum Einreiben.

Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Melanie Wenzel Zutaten: 50 g Sheabutter

50 g Kokosöl

15 Tropfen ätherisches Cajeputöl

10 Tropfen ätherisches Lavendelöl

5 Tropfen ätherisches Orangenöl

Außerdem: Salbendose oder anderes kleines Gefäß Zubereitung: 1. Sheabutter und Kokosöl sanft im Wasserbad schmelzen. 2. Die ätherischen Öle zugeben und alles mit einem Löffel gut verrühren. 3. In ein sauberes Gefäß abfüllen und bei geöffnetem Deckel fest werden lassen (Sonst kann sich Kondenswasser bilden) Anwendung: Reiben Sie bei Bedarf Brust und Rücken mit dem Balsam ein. Haltbarkeit: Kühl aufbewahrt hält sich der Balsam dann etwa 6 Monate.