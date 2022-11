Ei, Ei, Ei

Ostern steht vor der Tür, die Eier sind gefärbt. Aber essen wir dann zu viele? Und was ist mit der Farbe, die durch die Eier geht? Und sind industriell gefärbte Eier genauso gut?

War das Ei oder die Henne eher?

Nur für Sprachforscher ist die Frage, was zuerst da war, so gut wie geklärt. Das Wort Ei geht auf ein indo-europäisches Wort für „Vogel“ zurück. Die ersten Hühnereier wurden von Menschen um etwa 2000 v. Chr. in Indien verzehrt, da dort zuerst Wildgeflügel gezähmt wurde. Einige Jahrhunderte später entdeckten die Chinesen das Ei. In Europa tauchten die ersten Eier als Speiseeier gegen 1500 v. Chr. auf.

Warum gehören Eier gerade zu Ostern?

Zum Symbol für die Auferstehung wurde das Ei im Christentum. Die Schale symbolisierte das Grab, aus dem das Leben kommt. Ein wahrer Eiersegen ergoß sich zu Ostern. Grund dafür war, daß nach den strengen Fastenordnungen während der 40 Tage vor Ostern auch der Genuß von Eiern nicht erlaubt war. Zudem begannen die Hühner im Frühjahr wieder Eier zu legen.

Aus was besteht ein Hühnerei?

Legehennen legen pro Jahr etwa 280 Eier.

Das Hühnerei besteht zu...

58 % aus Eiklar

32% aus Dotter

10% aus Schale

Der Dotter besteht zu fast einem Drittel aus fett oder fettähnlichen Substanzen wie Lecithin oder Cholesterin. Ein Ei enthält 6 g Fett.

Größere Eier haben prozentual weniger Dotter und mehr Eiklar. Das Eiklar wird fälschlicherweise als „Eiweiß“ bezeichnet, es besteht nur 10% aus Protein; der Rest ist Wasser. Eigelb wird zum Legieren von Suppen und Soßen verwendet, das geschlagenen Eiweiß zum Stabilisieren von Speisen.

Sind braune oder weißer Eier besser?

Eier können braun oder weiß sein. Das Futter ist dafür nicht verantwortlich. Es gilt die Faustregel: Hühnerrassen mit roten Ohrscheiben legen braunschalige, solche mit weißen Ohrscheiben, weißschalige Eier. Die Ohrscheibe ist die kleine Hautpartie hinter und unter dem Auge. Die Farbe der Eischale hat keinen Einfluß auf die Qualität und den Geschmack des Eis. Die braunen Eier werden in Nordeuropa bevorzugt. Die Schale der braunen Eier ist weniger porös und so können sie möglicherweise etwas länger frisch sein.

Was ist denn so gesund am Ei?

Essen ist Leben, Eier SWR SWR -

Ein Ei gehört von Natur aus zu den biologisch wertvollsten Lebensmitteln und liefert unserem Körper viele lebenswichtige Nährstoffe. Das Eiweiß(der Nahrungsbaustein) ist hochwertiger als das von Fleisch oder Fisch. Die essentiellen Aminosäuren werden zu 90% im Körper verwertet. Eigelb und Eiklar sind in ihrer Zusammensetzung verschieden.

Das wichtigste Vitamin im Hühnerei ist das Vit. A und das ß- Carotin. Beide sorgen für die Elastizität des Auges und bewirken ein besseres Nachtsehen. Das im Hühnerei enthaltene Vit. D deckt 30% des Tagesbedarfs. Auch der Gehalt an Vit. B1, B2 und B6 sowie Vit. K und Vit. E ist erwähnenswert. Bei den Mineralstoffen sind Kalium Eisen und Phosphor hervorzuheben.. An Spurenelementen sind Kupfer, Mangan, Jod und Fluor enthalten.

Wieviel Eier darf ich denn essen?

Aufgrund ihres Cholesteringehaltes werden Eier oft unberechtigt als „ ungesund“ bezeichnet. Cholesterin befindet sich hauptsächlich in Lebensmitteln tierischer Herkunft in sehr unterschiedlichen Konzentrationen. (Innereien, Eigelb, Krustentiere, Vollmilcherzeugnisse, Fleisch- und Wurstwaren) Besteht eine Störung im Fettstoffwechsel oder ein erhöhter Cholesterinsiegel, sollte man bei Eiern nicht sorglos zugreifen. Ein Ei der Gewichtsklasse M enthält ca. 200-250 mg Cholesterin. Der Tagesbedarf entspricht etwa 300 mg, wobei zu berücksichtigen ist, daß der Körper durch die Cholesterinzufuhr im Ei die Eigenproduktion von Cholesterin drosselt. Deutlich schädlicher für die Arterien ist eine ständige Zufuhr von gesättigten Fettsäuren durch Wurst und Fleisch. Auf das „ Frühstücksei, ein- bis zweimal pro Woche braucht nicht unbedingt verzichtet werden, zumal auch anderweitige Einschränkungen in der Nahrung erwogen werden können.

Wie lange ist ein Ei haltbar?

Das Mindesthaltbarkeitsdatum spricht von 28 Tagen (ab dem 22. Tag dürfen Eier nicht mehr an den Verbraucher geliefert werden.) Am besten schmecken Eier, wenn sie zwischen 3 und 10 Tage alt sind. Aber von außen kann man keinem Ei dessen Alter ansehen.

Was bedeuten die Zahlen?

Die erste Zahl gibt Auskunft über die Haltungsform von Legehennen.

ökologische Erzeugung Freilandhaltung Bodenhaltung Käfighaltung

DE steht für Deutschland, dann kommt eine Zahlenkombination für Erzeugerbetrieb und Stallnummer.

Minister Hauk rät derzeit ab Eier aus den Niederlanden zu kaufen (Symbolbild) IMAGO Imago -

Das Legedatum ist nicht auf dem Ei abgedruckt. Hier muß man auf den Kartonaufdruck achten. Am Wochenmarkt gehandelte Eier müssen erst ab 1. Juli 2005 gestempelt werden. (noch 80% in Deutschland aus Käfighaltung) Finden sie kein Legedatum hilft nur eins: Sie nehmen das Datum, von dem an man die Eier kühl aufheben sollte, rechnen 18 Tage zurück, und schon haben sie das Legedatum. (18 Tage lang wirkt nämlich der bakterizide Selbstschutz der Eier: Salmonellen können in dieser Zeit bei Zimmertemperatur nicht ins Ei-Innere eindringen. Deshalb: ältere Eier immer unbedingt kühl lagern.

Frischtest fürs Ei: Sie legen es ins Wasser. Nur ein ganz frisches Ei bleibt am Boden liegen, ältere richten sich auf oder schwimmen gar an der Oberfläche. Der Grund: mit der Zeit verdunstet Wasser aus Eidotter und Eiklar durch die Schale. Die fehlende Masse wird durch Luft ersetzt; je mehr Luftkammern, desto besser schwimmt das Ei.

Lagerung: durch die poröse Schale können Gerüche und Bakterien ins Ei eindringen. Am besten im Spezialfach im Kühlschrank aufbewahren, weit entfernt von riechenden Lebensmitteln. Eier in der Schale halten sich 3-4 Wochen. Aufgeschlagene ganze Eier sind 2 Tage, Eigelb mit Wasser bedeckt ebenfalls zwei Tage und Eiklar bis 14 Tage haltbar. Gefrorene Eimasse hält sich etwa 4 Monate.

Wie schütze ich mich vor Salmonellen:

Je frischer ein Ei ist, desto weniger Vermehrungschancen haben eventuell vorhandenen Salmonellen. Erst durch unsachgemäße Lagerung oder Verwendung der Eier oder durch mangelnde Küchenhygiene können sich Salmonellen soweit vermehren, daß die Infektionsschwelle überschritten wird.(Salmonellen vermehren sich bei Temperaturen unter +6°C praktisch nicht, bei Zimmertemperatur aber explosionsartig) Heben sie Eier immer getrennt von anderen Lebensmittel auf (Eierfach im Kühlschrank), damit die Salmonellen nicht wandern können.

Tipps für den Umgang mit Eiern:

Eier möglichst frisch kaufen und bald verbrauchen.

Eier immer bei Kühlschranktemperatur aufbewahren.

Für Speisen, die rohe Eier enthalten, wie Mayonnaise, Weinschaumsoße, Tiramisu, Mousse au Chocolat nur ganz frische Eier verwenden.

Frühstückseier in kochendes Wasser legen und mindestens 5 Minuten brodeln lassen.

Eier, denen das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, nur noch durcherhitzt verzehren.Eier mit beschädigter Schale besser wegwerfen oder nur für durcherhitzte Speisen verwenden.

Falls Sie nur ältere Eier im Hause haben und unbedingt eine Mayonnaise oder Creme machen wollen, dann schlagen Sie durch ein Haarsieb gedrücktes Eigelb mit Öl und Gewürzen auf. Und für die Eiercreme verrühren Sie Eigelb und Zucker mit 1-2 EL Flüssigkeit über dem heißen Wasserbad zu einer weißlichen, dicklichen Creme.

Wie koche ich Eier?

Weiche Eier 3-4 Minuten

Wachsweiche Eier 5-6 Minuten

Harte Eier 8-10 Minuten

Platzt ein Ei trotzdem, geben Sie sofort Essig oder Salz ins Wasser, das auslaufen wird so gebremst.

Gefärbte Eier

1. Industriell gefärbte Eier verwenden unterschiedliche Farben.

Es gibt sowohl künstliche Lebensmittelfarben, als auch natürliche Lebensmittelfarben.

Bei den künstlichen gibt es sogenannte AZO - Farbstoffe. Auf diese reagieren manche Menschen mit einer Unverträglichkeit oder Pseudoallergie. Das kann sehr heftig sein. Sollte so etwas bekannt sein, dann besser auf künstlich gefärbte Eier verzichten und lieber Eier mit natürlichen Naturfarben kaufen, da ein wenig Farbe durch die Schale dringen kann.

Grundsätzlich sind aber alle Lebensmittelfarben gesundheitlich unbedenklich und deswegen auch zugelassen.

Sodass auch Eier, die eine kaputte Schale hatten und somit stark durchgefärbt sind keine Gefahr darstellen. Eben nur in Ausnahmefällen.

2. Selber Färben ist „in“ und es gibt viele Naturfarben zur Auswahl.

Man kann aber auch Spinat, Rote Beete oder andere stark färbende Lebensmittel verwenden. Anschließend mit etwas Speck oder Wachs konservieren. Und es glänzt sehr schön.