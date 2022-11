Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) - Milch, Käse und Co Verlag: Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)

"Milch, Käse & Co: Echte Multitalente in der Ernährung" beschreibt die wichtigsten Nährstoffe und die ernährungsphysiologische Bedeutung von Milch. Außerdem geht es um die Bedeutung der Milch in bestimmten Lebenslagen, wie z.B. in der Schwangerschaft, in der Wachstumsphase und auch im Alter. Neben den wissenschaftlichen Ausführungen gibt es auch praktische Tipps für den Alltag, sowie eine Rezeptsammlung. Die Publikation kann kostenlos heruntergeladen oder für 10 Euro bestellt werden.