Dokumente richtig sichern

In Ordnern stapeln sich Ausdrucke, Urkunden und Belege. Aber was davon muss wirklich aufbewahrt werden und was kann entsorgt werden? Unsere Tipps für Ordnung im Papierkram.

Warum ist die Sicherung so wichtig? Viele Dokumente haben eine Beweisfunktion und werden benötigt, um rechtlich bindende Handlungen vorzunehmen, Verträge zu schließen, aber auch klagen zu können. Wenn man wichtige Dokumente verliert, führt das zudem oft zu unnötigen Verzögerungen. Extra-Urlaub für die Weiterbildung Getty Images Thinkstock - Grundsätzlich gibt es aber für Privatpersonen keine gesetzliche Aufbewahrungs- und Sicherungspflicht. Einzig private Handwerkerrechnungen sind davon die Ausnahme. Diese sollten zwei Jahre aufbewahrt werden, um beweisen zu können, dass keine Schwarzarbeit stattfand – denn dafür droht eine Geldbuße von bis zu 500 Euro. Anders ist das bei Unternehmen und Selbstständigen. Für diese gibt es gesetzliche Regelungen (§ 147 Abgabenordnung). Danach müssen z.B. Bücher, Handelsbriefe oder Buchungsbelege bis zu zehn Jahre geordnet aufbewahrt werden. Welche Dokumente sollten wie lange gesichert werden? Das hängt immer von dem konkreten Dokument ab. Bei Kontoauszügen gilt, dass Privatpersonen diese zwar nicht aufbewahren müssen, es lohnt sich aber, wichtige Belege mindestens drei Jahre lang aufzuheben, das ist die Verjährungsfrist für die meisten Alltagsgeschäfte. Dokumente, die im Zusammenhang mit einem bestimmten Vertragsverhältnis stehen, also z.B. Arbeitsvertrag oder Mietvertrag, können in der Regel nach der Beendigung, Jobwechsel oder Umzug, entsorgt werden. Wichtige persönlichen Dokumente sollte man sein Leben lang aufbewahren. ROTE Kategorie wichtigste Dokumente, die ein Leben lang gesichert werden sollten Das sind: Persönliche Dokumente wie Ausweise, Pässe, Heiratsurkunde, Testament oder Vollmachten, Patientenverfügung, Sozialversicherungsausweis, Gehaltsabrechnungen, Rentenbescheid. GELBE Kategorie mittlere Kategorie für Dokumente, die über einen längeren Zeitraum (mehr als 3 Jahre) gesichert werden sollten Das sind: Zeugnisse (Schule / Ausbildung), Arbeitsvertrag, Lohnsteuerbescheid, Steuerbescheid, Mietvertrag, Versicherungspolicen GRÜNE Kategorie niedrigste Kategorie für Dokumente, die nach kürzerer Zeit (bis zu 3 Jahre) entsorgt werden können. Das sind: Kontoauszüge, Rechnungen Wo und wie sollten Dokumente am besten aufbewahrt werden? Die wichtigsten Dokumente sollten im Original und in Papierform gesichert werden. Nur so hat es vor Gericht volle Beweiskraft. Auch ein Scan eines Dokumentes stellt kein Original dar.

Kopien reichen außerhalb des Gerichtes allerdings oft als Nachweis aus. Die meisten bewahren ihre Dokumente wahrscheinlich im klassischen Aktenordner zu Hause auf. Noch sicherer sind feuerfeste Dokumentenkassetten oder ein Safe. Die Daten können auch zusätzlich in digitaler Form auf externen Festplatten oder in einer Cloud gespeichert werden. Wer seine Dokumente nicht zu Hause aufbewahren möchte, kann dafür ein Bankschließfach mieten. Im Studio: Dr. Frank Bräutigam, ARD-Rechtsexperte