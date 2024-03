Diese Zimmerpflanzen verbessern das Raumklima

Grünlilie (Chlorophytum comosum): Diese robuste Zimmerpflanze wächst fast in jedem Zimmer und ist ein richtiger Alleskönner. Was viele nicht wissen: die beliebte wie unkomplizierte Grünlilie baut sehr wirkungsvoll den Schadstoff Formaldehyd ab, das als Bindemittel in vielen Möbeln, Spanplatten und Lacken zu finden ist. Bis zu 90% der Belastung im Raum kann die Grünlilie speichern und schadlos machen, wie Tests von Nasa-Forschern in den 80er Jahren feststellten.