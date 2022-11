Diese Pflanzen mögen es schattig

Alocasia zebrina - PfeilblattStandortDie Alocasia zebrina fühlt sich am wohlsten an einem hellen, halbschattigen und feuchtwarmen Standort in der Nähe eines Fensters. Steht sie zu dunkel, lässt sie ihre Blätter hängen. Außerdem wachsen die Blätter zum Licht hin. In diesem Fall dreht man die Pflanze regelmäßig ein Stück weiter. Die Alokasie liebt das ganze Jahr über das warme Wohnzimmer.WasserIm Frühjahr, Sommer und Herbst wird die Alokasie gleichmäßig feucht gehalten. Am besten geeignet ist wei…

The Botanical Room - Hanni Schermaul