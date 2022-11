Diese Nussschokolade schmeckt am besten

Zartschmelzende Schokolade trifft auf knackige Haselnüsse - das ist Voll-Nuss-Schokolade. Unsere Geschmacktester haben probiert, ob die teure Tafel vom Markenhersteller oder die günstige vom Discounter besser schmeckt.

Produkte

Fin Carré (Lidl), Ganze Nuss, 100g/0,76 Euro

Milka, Ganze Haselnüsse, 270g/ca. 2,99 Euro (100g/ca. 1,11 Euro)

Choceur (Aldi Süd), Nussknacker, 100g/0,79 Euro

Lindt, Ganznuss, 100g/ca. 2,99 Euro

Ritter Sport, Voll-Nuss, 100g/ca. 1,34 Euro

Die Tester

Lucia Diederich, Leiterin des Qualitätsmanagements und Constantin Kuhl, Leiter der Produktentwicklung einer Schokoladenmanufaktur.

Das zweite Testteam: Lina und Anne, zwei Schwestern, die gerne Schokolade naschen.

Die Testmethode

Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung.

Die Bewertungen

Ganze Nuss von Fin Carré (Lidl)

WDR WDR -

Schöner Glanz und viele geröstete Nüsse – beim ersten Anblick sind unsere Tester zufrieden: „Sieht sehr ansprechend aus“, meint Lina. Doch beim Brechen der Schokolade vermissen unsere Tester den „Knack“. Zudem „zergeht die Schokolade nicht auf der Zunge“, sondern sorge eher für ein „bröckelndes Gefühl“, so Lucia Diederich. „Sehr süßlich, wenig milchig, wenig Kakaogeschmack“, so ihr Urteil.

Zutaten: Zucker, Haselnüsse (27%), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver, Laktose, Haselnussmark, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume); natürliches Vanille-Aroma.

Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten, Soja, Erdnüssen und Gluten enthalten.

Ganze Haselnüsse von Milka

WDR WDR -

Deutlich weniger Haselnüsse und davon sind einige noch nicht einmal geschält – unsere Tester sind nicht erfreut. Dafür stimme der Knack, sind sich Anne und Lina einig. Die Schokolade sei „aromatisch“, erläutert Lucia Diederich, allerdings kommen die Nüsse gar nicht gut an: Sie seien bitter, erklären die Schwestern.

Zutaten: Zucker, Haselnüsse (17%), Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (Milch), Butterreinfett, Emulgator (Sojalecithin), Haselnussmasse, Aroma. Kann andere Nüsse und Weizen enthalten.

Nussknacker von Choceur (Aldi Süd)

WDR WDR - Schokolad

„Mit Nüssen wurde gespart“, erkennt Schokoladen-Profi Constantin Kuhl direkt. Dafür habe die „Schokolade einen richtigen Knack. Das hört sich sehr lecker an“, begeistern sich die Schwestern. Geschmacklich geht das Urteil bei beiden Testteams weit auseinander: Für Anne und Lina weist die Tafel eine ausgewogene Mischung aus Schokolade und Nüssen auf. „Das schmeckt total lecker, so dass ich direkt wieder reinbeißen möchte“, freut sich Anne. Bei den Profis ist das Urteil deutlich ernüchternder: die Tafel sei sehr süß und habe wenig Schokoladengeschmack.

Zutaten: Zucker, Haselnüsse (27%), Vollmilchpulver (15,3%), Kakaobutter, Kakaomasse, Buttermilchpulver, Milchzucker, Emulgator Lecithine (Soja), Vanilleextrakt.

Kann Anteile von Mandel, Erdnuss und anderen Nüssen enthalten.

Ganznuss von Lindt

WDR WDR -

Die Schokolade glänze schön, weise aber wieder eher wenig Nüsse auf. Zudem wurden zum Erstaunen unserer Tester nicht nur ganze Haselnüsse verwendet – und das ausgerechnet bei der teuersten Schokolade in der Probe. Lucia Diederich findet kleine Haselnuss-Stückchen. Die Schokolade als solche kommt aber gut an: „Nicht zu süß, sie hat einen vernünftigen Bruch, es hat ein gutes Mundgefühl“, beschreibt Schokoladen-Profi Constantin Kuhl. „Die Schokolade ist wirklich lecker, die zerschmilzt schön in Mund“, fügt Lina an. Das Manko bleiben die Nüsse, die laut Anne erst nach gar nicht schmecken und dann einen bitteren Nachgeschmack entwickeln.

Zutaten: Zucker, Haselnüsse (26%), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, Magermilchpulver, Emulgator (Sojalecithin), Gerstenmalzextrakt, Aroma Vanillin. Kann andere Schalenfrüchte enthalten.

Voll-Nuss von Ritter Sport

WDR WDR -

„Bei dieser Schokolade sieht man, dass die viele Nüsse hat. Das sieht total appetitlich aus“, so der erste positive Eindruck von Anne. Auch der Knack stimme. „Die Nuss hier ist super lecker, sehr leckere Röstaromen“, lobt Anne. „Sehr aromatisch, sehr milchig, sehr schokoladig“, beschreibt Schokoladen-Profi Lucia Diederich den Geschmack. Für die Schwestern ist diese Schokolade zu herb, die Profis schätzen gerade das. „Die bittere Herbe muss eine Schokolade für mich haben“, erläutert Konstantin Kuhl.

Zutaten: Zucker, Haselnüsse (25%), Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Laktose, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja).

Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten.

Die Testsieger

WDR WDR -

Beim Geschmack scheiden sich die Geister bei unseren Testern: während für die Schwestern die eher süße „Nussknacker“-Schokolade von Aldi Süd vorne liegt, schmeckt die eher herbe Ritter Sport den Schokoladen-Profis besser.