Die kleine Hummel Bommel entdeckt die Wiese Autor: Britta Sabbag, Maite Kelly, Joëlle Tourlonias Verlag: arsEdition ISBN: 978-3-8458-3013-1

Von klein auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit lernen und das mit jeder Menge Spaß und Informationen – das gelingt Britta Sabbag in ihrem kleinen Naturbuch aus der Hummel Bommel Reihe. Ab drei Jahren lernen wir hier gemeinsam mit der ganzen Familie etwas über die vielen Lebewesen einer bunten Sommerwiese, was da wächst, kreucht und fleucht, was welchen Zweck hat und welche Versorgung benötigt und wie dieses fantastische, vielfältige System zusammenhängt. So weckt sie gemeinsam mit ihrer Coautorin Maite Kelly und den zuckersüßen Illustrationen von Joëlle Tourlonias drinnen Lust aufs draußen und auf www.hummelbommel.de gibt’s dazu kostenlos die passenden Malvorlagen!