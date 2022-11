Die besten Tipps gegen Lebensmittelmotten

Jeden graut es davor, die Lebensmittelmotten zuhause im Vorratsschrank zu haben. Es hat nichts mit einem unhygienisch geführten Haushalt zu tun, wenn sie doch einmal auftauchen, denn man kauft sie meist ganz unbemerkt ein. Und wenn man sie erst einmal auffliegen sieht, haben sie sich schon weit verbreitet und man muss radikal vorgehen!

1. Wo verstecken sie sich hauptsächlich?

Lebensmittelmotten bevorzugen Müsli, Getreide/Grieß und Nüsse. Aber auch Kartonagen also die Umverpackung von trockenen Lebensmitteln. Unsere Lebensmittel werden in Großlagern aufbewahrt, bevor sie für uns zugänglich im Einzelhandel zu kaufen sind. Bereits dort kann sich die Lebensmittelmotte verbreiten. Ihre Eier legt sie dazu gerne in enge Ritzen und Rillen ab, oder sie konnte dies schon vor dem Verpacken der Lebensmittel tun.

Colourbox Colourbox -

2. Wie erkennt man sie (bevor sie schon umherfliegen)?

In z.B. verschlossenen Nusspackungen, welche durchsichtig sind, lässt sich ein Befall schon sehr früh erkennen. Zwischen den ganzen oder gemahlenen Nüssen sind feine Fäden / Gespinnste zu sehen. Das zeigt einen Mottenbefall auf, und die Packung muss im Ganzen entsorgt werden. Schwieriger ist es bei geschlossenen Kartonverpackungen, ohne Sichtfenster, wie zum Beispiel beim Grieß.

3. Was kann ich dagegen unternehmen?

Am besten man verpackt die Lebensmittel in dicht schließende Behälter zuhause um. So kommt kein „Getier“ an die Lebensmittel ran bzw. ein Verbreiten von bereits befallen Lebensmitteln wird so verhindert. Es ist auch zu empfehlen, Kartonverpackungen ohne Sichtfenster, in Gläser mit Schraubverschluss um zu füllen. So kann eine Sichtkontrolle erfolgen und potentiell befallene Verpackungen werden gar nicht erst eingelagert.

Zusätzlich kann der Lebensmittelschrank oder das Regal zwei- bis dreimal jährlich mit einem Essigwasser gereinigt werden, denn den Geruch können die Lebensmittelmotten nicht ausstehen.

Tipp: Man kann z.B. in den Grieß 2-3 Lorbeerblätter geben. Das hält die Motten ebenfalls vom Lebensmittel fern!

4. Notfall – alles voller Motten

colourbox.de -

Nun ist es doch passiert, ganz viele Lebensmittelmotten fliegen im Vorratsschrank oder der Küche umher! Jetzt heißt es alles genau durchsehen und die befallenen Lebensmittel (dort wo Gespinnste erkennbar sind) müssen entsorgt werden. Den Schrank ausräumen und gründlich mit dem Essigwasser reinigen. Motteneier lassen sich durch Hitze zerstören, da man ja nun nicht den gesamten Schrank gleichmäßig erhitzt bekommt, hilft hier der Haarföhn. Dazu alle Ecken, Ritzen und Löcher ausgiebig ausföhnen. Die nicht befallenen Lebensmittel wieder einräumen oder ggf. umverpacken.

Tipp: Löcher im Schrank mit Klebeband verschließen, dann können die Lebensmittel-Motten dort keine Eier mehr ablegen.

Upcycling-Tipp: Gereinigte Einmachgläser eignen sich auch hervorragend als Lebensmittelvorratsglas. Aber das Beschriften nicht vergessen.