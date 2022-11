Das sollten Sie über Lebensmittel-Lieferdienste wissen

per Mail teilen

Eier, Salat und Nudeln bequem von Zuhause bestellen, ohne das Sofa zu verlassen - das klingt verlockend und ist dank Lebensmittel-Lieferdiensten auch recht schnell und mit wenigen Klicks oder einem Anruf möglich. Welche Kosten Sie einrechnen müssen und was Sie tun können, wenn ein Produkt mal in schlechter Qualität geliefert wird, lesen Sie hier.

Die Lieferkosten sind (noch) recht günstig

In den letzten Jahren sind viele Lieferdienste aus dem Boden geschossen - auch diese Konkurrenz ist dafür verantwortlich, dass wir Verbraucher*innen noch recht wenig Liefergebühr zahlen. Bei vielen Anbietern variieren diese zwischen 2 und 4 Euro.

Bei den großen Supermärkten wie Rewe oder Edeka hängt der Lieferpreis meist vom Termin, Bestellwert und der Postleitzahl ab. Regionale Angebote variieren in den Lieferkosten. Die Lebensmittel selbst kosten in den meisten Fällen genauso viel wie im Laden.

Gründe für die billigen Lieferkosten sind unter anderem, dass sich das Geschäft für die Unternehmen meist noch nicht lohnt - viele schreiben noch keine schwarzen Zahlen oder werden von größeren Firmen (im Fall der kleinen Anbieter) unterstützt. Auch die Frage, wie gut die Mitarbeiter*innen bezahlt werden, kann bei solchen Preisen durchaus gestellt werden.

Finden Sie das richtige Angebot - denn es gibt viele

Generell lässt sich zwischen zwei verschiedenen Lieferdienst-Arten unterscheiden:

Die ganz Schnellen Hierzu zählen unter anderem Flink, Gorillas, oder getir - meist Firmen, die kleine Lager überall in einer Stadt verteilt haben, um möglichst schnell bei den Kund*innen zu sein. Sie versprechen teilweise Lieferzeiten in unter Zehn Minuten. Vorteile: Schnell, keine Lieferzeiten, Lieferungen sogar in z.B. Parks, geeignet für nicht mobile Menschen, teilweise Gewichtslimit (z.B. wegen Fahrradtransport). Nachteile: Oft kleinere Sortimente, sodass man am Ende dann doch nochmal selbst losmuss, teilweise keine No-Name-Artikel (d.h. manchmal teurere Auswahl), nur über App bestellbar, Zahlung per Rechnung und Lastschrift oft nicht möglich. Supermarkt-Angebote Auch große Ketten wie Rewe, Penny oder Edeka bieten Lieferangebote an. Vorteile: Für nicht mobile Menschen geeignet, Bestellungen per Telefon möglich, Sonderangebote möglich, wie im Laden selbst auch), oft auch Zahlung per Rechnung oder Lastschrift möglich, auch größere Bestellungen möglich (außer Penny, da nur 20 kg) Nachteile: Oftmals teurere Versandkosten, längere, unflexiblere Lieferzeiten.

Nachteile: Sie entscheiden nicht selbst, was Sie bekommen

Alle Pflichtinformationen, die die Verpackung liefert, wie z. B. über Allergene und Zutaten, müssen Sie schon vor der Bestellung sehen können, einzige Ausnahme: das Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber: Wenn Sie im Supermarkt stehen, können Sie natürlich selbst entscheiden, ob Ihnen die reifen oder die weniger reifen Bananen besser gefallen. Das geht mit einem Lieferdienst nicht. Und dann kann es natürlich immer sein, dass Produkte mangelhaft oder mit Schäden zu Ihnen geliefert werden…

Bei schlechten Produkten sofort reklamieren

Ist das Ei beschädigt oder zeigt die Tomate schon Schimmel, sollten Sie das am besten sofort bei dem oder der Lieferant*in reklamieren. Ist das nicht mehr möglich, wenden Sie sich direkt an das Unternehmen. Tipp: Machen Sie Fotos von den Lebensmitteln, bei denen Ihnen etwas auffällt. Schauen Sie gleich nach der Lieferung auch, ob alle Lebensmittel gut gekühlt worden sind, sich also noch eindeutig kalt anfühlen. Gerade bei Fisch oder sonstigen Frischeprodukten ist das wichtig.

Nicht geliefert? Tipp: Vorher informieren!

Ab und an kann es vorkommen, dass eine Ware nicht mehr vorrätig ist und deshalb nicht geliefert werden kann. Wenn Sie das erst erfahren, wenn der Einkauf geliefert wird, können Sie das natürlich reklamieren. Das ist aber oft ärgerlich. Deshalb lieber vorher informieren, was passiert, wenn ein Produkt nicht geliefert werden kann und vor allem wann Sie Bescheid bekommen. Dann können Sie ihre Bestellung im Zweifel nochmal stornieren.