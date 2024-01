Das kleine Buch vom Meer Autor: Stefan Kruecken & Olaf Kanter Verlag: Ankerherz Verlag ISBN: 3945877318

Wer sein Herz an die See verloren hat, für den ist diese neue Reihe aus dem Ankerherz Verlag Pflichtlektüre. Im ersten Band rund um die Inseln reisen wir einmal um die Welt, nach Spitzbergen und New York, nach Key West und natürlich auch wieder zurück – zehn deutsche Inseln werden ebenfalls erklärt und erzählt. Da gibt es Geschichten und Anekdoten, Historisches und spannende Fakten - alles aufbereitet mit fantastischen Illustrationen, dazu die schönsten Lieder über die Se(e)hnsucht, Gedichte und eben alles, was einem Deichkind das Leben auf dem Festland ein wenig leichter macht. Es kann aber natürlich auch hervorragend am Strand gelesen und durchstöbert werden.