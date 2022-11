Cholesterin - was bringt das richtige Essen wirklich?

Überall hört man wahre, halbwahre und völlige falsche Behauptungen über die bestimmten Fette, die in unserem Blut kreisen. Zeit für einen kleinen Mythen-Check!

Behauptung 1: Cholesterin ist immer schädlich!

Mythos! Cholesterin ist unverzichtbar für unseren Körper und erfüllt wichtige Aufgaben in unserem Organismus. So ist es zum Beispiel am Aufbau der Zellmembran beteiligt, an Stoffwechselvorgängen im Gehirn, oder zur Bildung von Vitamin D oder Hormonen wie Östrogen, Testostern oder Kortisol.

Allgemein unterscheidet man zwischen „gutem“ (HDL - Merker: Hab dich lieb) und schlechtem (LDL) Cholesterin - das eine ist gut für uns, nimmt Cholesterin von den Zellen auf und bringt es zur Leber, das andere hat einen hohen Cholesterinwert und versorgt das Gewebe mit Cholesterin – wenn zu viel LDL in unserem Körper ist, kann es die inneren Schichten unserer Gefäßwände beschädigen. Dadurch können diese sich entzünden.

Das Problem: Wenn LDL-Cholesterin steigt, merken wir das oft nicht, denn es tut per se nicht weh.

Deshalb: 3 Jahres Check ab 35 beim Arzt nutzen!

Behauptung 2: Kaffee kann die Cholesterinwerte erhöhen!

Wahr und Mythos! Denn es kommt drauf an: Ungefilterter Kaffee kann in der Tat unsere Cholesterinwerte erhöhen. Das gilt auch für French Press Kaffee. Täglich fünf Tassen ungefilterter Kaffee können unseren Blutcholesterinspiegel um rund 6 Prozent erhöhen.

Wenn wir den Kaffee mit einem Filter zubereiten oder Instantkaffee trinken, haben wir das Problem nicht.

Behauptung 3: Eier sorgen für einen Anstieg der Cholesterinwerte

Mythos! Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nennt keine Obergrenze für das Essen von Eiern, wenn es um deren Einfluss auf unsere Cholesterinwerte geht.

Trotzdem gilt: Die Dosis macht das Gift. Also nicht unzählige Eier auf einmal oder über einen langen Zeitraum essen.

Behauptung 4: Die richtige Ernährung kann bei hohen Cholesterin helfen

Wahr! Hier sollten wir vor allem auf ballaststoffreiches Essen setzen.

Beispiel: Ein Müsli mit Haferflocken, Naturjoghurt, Beeren für das zuckerarme Obst und Nüsse für die guten Fette. Immer gut sind auch unverarbeitete Lebensmittel oder frisches Gemüse.

Eher ungünstig: Viel Zucker und Fertiggerichte.

Außerdem gut: Sport, Entspannung und weg mit der Zigarette!

Behauptung 5: Der Darm spielt eine wichtige Rolle beim Thema Cholesterin!

Wahr! Hier ist ein Stichwort wichtig: Propionsäure. Diese Fettsäure produzieren unsere Darmbakterien. Sie kann unseren LDL-Wert („schlechtes Cholesterin“) senken.

Den Propionsäure-Spiegel können wir mit den in Mythos 4 genannten Tipps erhöhen.