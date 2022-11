Chili Con Carne aus der Dose - welches schmeckt?

per Mail teilen

Schärfe? Fehlanzeige. Fleisch? Kaum vorhanden. Diese leidlichen Erfahrungen mussten unsere Tester beim Chili Con Carne-Test immer wieder machen. Das Dosenfutter aus Supermarkt und Discounter entsprach nur selten ihren Vorstellungen.

Chili Con Carne in der Geschmacksprobe

Ja! (Rewe), Chili Con Carne, 800g/ca. 1,63 Euro

Sonnen Bassermann, XXL Chili Con Carne, 1240g/ca. 4,20 Euro

Erasco, Mexikanisches Chili Con Carne, 800g/ca. 2,24 Euro

Little Lunch, Chili Con Carne Bio, 350ml/ca. 3,32 Euro

Feinkost Dittmann, Chili Con Carne Bio, 750g/ca. 6,85 Euro

Die Tester

Caterer André Karpinski

Restaurantkritiker Carsten Henn

Hobbyköchin Sanja Zivkovic

Der Testaufbau

Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung.

Die Bewertungen

Chili Con Carne von Ja? (Rewe)

„Das ist größtenteils Flüssigkeit, Kidneybohnen und ein bisschen Mais“, erkennt Restaurantkritiker Carsten Henn sofort. Fleisch gibt es hier nur als „kleine Punkte“ und die seien nicht zahlreich, konstatiert Hobbyköchin Sanja Zivkovic. „Eine ganz leichte Schärfe“ findet der Restaurantkritiker, zu wenig für ein Chili und das Carne schmecken unsere Tester gar nicht.

Zutaten: Rote Bohnen 27%, Wasser, Tomaten, gewürztes Schweinefleisch 10% (Schweinfleisch, Wasser, Gewürze (enthalten Senf), Speisesalz), Tomatenmark, Zwiebeln, Mais, Paprika, Rapsöl, Speisesalz, modifizierte Stärke, Gewürze (enthalten Sellerie, Senf), Weizenmehl, Zucker, Hühnereieiweiß, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Magermilchpulver.

Kann Spuren von Soja enthalten.

XXL Chili Con Carne von Sonnen Bassermann

Wieder deutlich mehr Suppe als Eintopf und erneut kaum Fleisch. Immerhin stimmt hier die Schärfe für Caterer André Karpinski. „Ohne dass es einem den Rachen ausbrennt“, ergänzt Restaurantkritiker Carsten Henn. Das Fazit vom Caterer: Zu suppig, zu wenig Fleischgeschmack und zu wenig Einlage drin.

Zutaten: Wasser, 23% Kidney-Bohnen, Tomatenmark, 7,9% Tomaten, 7,6% gekochtes Schweinefleisch (Schweinefleisch, Wasser, Speisesalz, Schweineeiweiß, Stärke, Dextrose, modifizierte Stärke), Tomatensaft, 3,4% Zwiebeln, 2,8% Mais, Paprika, Weizenmehl, modifizierte Stärke, Speisesalz, Gewürze (enthält Senf), Zucker, Magermilchpulver, Rapsöl, natürliche Aromen, hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß, Branntweinessig. Kann Spuren von Ei, Soja und Sellerie enthalten.

Mexikanisches Chili Con Carne von Erasco

Dieses Chili ist nicht so wässrig. „Definitiv ein Eintopf“, eröffnet Hobbyköchin Sanja Zivkovic. Zudem sind unsere Tester über die Einlagen erfreut: Sie finden neben Mais und Kidneybohnen auch weiße Bohnen, Spitzpaprika, Karotten, Tomaten und Zwiebeln. Nur am Fleisch wird wieder deutlich gespart, beklagen unsere Tester. Schärfe gibt’s auch nicht und so schmeckt das Ganze nicht nach Chili, sondern nach einem „deutschen Eintopf“, verzweifelt Caterer André Karpinski.

Zutaten: 36% Gemüse (passierte und gewürfelte Tomaten, Zwiebeln, Möhren, Mais, roter Paprika), 21% rote Bohnen, Wasser, 9,7% gehacktes Schweine- und Rindfleisch, 8,7% weiße Bohnen, 1,2% grüne Peperoni, Salz, Kochsalzersatz (Kaliumchlorid) Aroma (enthält Sellerie), modifizierte Stärke, Zucker, Gewürze (enthält Senf), Knoblauchpulver, Rapsöl, Dextrose, färbender Paprikaextrakt, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl und Xanthan.

Kann Spuren von Weizen, (Gluten), Milch, Soja und Ei enthalten

Chili Con Carne Bio von Little Lunch

Die Konsistenz gefällt Restaurantkritiker Carsten Henn: “Kaum Flüssigkeit, so stelle ich mir das vor.” Erfreulich für unsere Tester: Neben Kidneybohnen und Mais finden sie Kartoffeln, Paprika, Tomate und vor allem: Fleisch! „Das sieht aus wie Rindergehacktes“, ist Caterer André Karpinski begeistert. Carsten Henn entdeckt zudem Kräuter. Den beiden Profis sagt dieses Chili auch geschmacklich zu, Hobbyköchin Sanja Zivkovic allerdings nicht: „Das schmeckt so säuerlich“, findet sie.

Zutaten: 35% Tomaten*, 17% Rindfleisch, 12% Kidneybohnen*, 9% Gemüsepaprika*, 6% Zwiebeln*, Mais*, 4% Kartoffeln, Tomatenpüree*, Karotten*, Sellerie*, natives Olivenöl extra*, Gewürze* (Knoblauch*, Chili*, Koriandersamen*, Kreuzkümmel*, Paprika*, Zimt*), Apfelsaftkonzentrat*, Meersalz*, Kräuter* (Petersilie*, Lorbeer*, Liebstöckelblätter*), Rauchsalz (Meersalz, Rauch), Zitronensaftkonzentrat*.

*Zutaten aus kontrolliert biologischer Erzeugung.

Chili Con Carne von Feinkost Dittmann

Wieder ein eher flüssiges Chili, aber was unseren Testern fällt sofort der hohe Fleischanteil auf. Und das schmeckt man auch: „Ein ganz starker Fleischgeschmack mit starker Würzung“ beschreibt Restaurantkritiker Carsten Henn. „Die mexikanischen Gewürze kommen auf jeden Fall durch“, ergänzt Hobbyköchin Sanja Zivkovic.

Zutaten: Wasser, 22% Rinderhackfleisch gegart (Rindfleisch, Wasser, Paniermehl (Weizenmehl, Wasser, Salz, Hefe), Salz, Gewürze, Dextrose, Kräuter, Knoblauch, Zwiebeln), Tomaten in Tomatensaft (Tomaten, Tomatensaft, Säureregulator: E 330, Fertigungsmittel: E 509, Salz), Tomatenmark, 5% gegarter Mais (Mais, Salz), 5% gegarte Kidneybohnen (Kidneybohnen, Salz, Zucker, modifizierte Stärke), Kartoffelstärke, Zwiebeln, Rapsöl, Gewürze, Knoblauch, Glukosesirup, Sonnenblumenöl, Zucker, Gemüse, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure.

Der Testsieger

Mit den Stimmen von Hobbyköchin Sanja Zivkovic und Restaurantkritiker Carsten Henn gewinnt das Chili von Feinkost Dittmann. Beide loben den hohen Fleischgehalt und die gute Würzung. Für Caterer André Karpinski liegt vor allem aufgrund der „Aromendichte“ das Chili von Little Lunch vorne.