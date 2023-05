Welches Caesar Dressing schmeckt am besten?

Der Caesar Salad ist auch bei nicht ausgesprochenen Salatfans beliebt. Mit Croutons, Parmesan, nach Wahl Hühnchenstreifen und seinem cremigen Dressing hat dieser Salat einen kräftigen Geschmack zu bieten.

Dabei ist die Salatkreation, so wird es erzählt, aus der Not geboren. Sie geht offenbar auf den italienischstämmigen Amerikaner Cesare Cardini zurück, der am Nationalfeiertag 4.7.1924, als sein Restaurant einen besonders starken Ansturm erlebte, eben noch die Reste zu einem Salat verarbeitete, um seinen Gästen etwas anbieten zu können. Der Clou ist das Dressing, das aus vielen verschiedenen Zutaten besteht.