Eine Stulle Brot mit Butter - für die meisten Deutschen gehört es einfach zusammen. Doch wie gesund ist Butter eigentlich? Oder ist Margarine besser?

Butter ist ein Naturprodukt (tierisches Produkt), enthält aber eine bedeutende Menge an gesättigten Fettsäuren, die in großen Mengen nicht verzehrt werden sollten. Isst man jedoch Butter aus Weidehaltung und /oder mit Stroh gefüttert, wie oft bei Bioprodukten, besitzt Butter ein deutlich besseres Fettsäuremuster mit teils essenziellen Fettsäuren. Milchfett ist außerdem recht gut verdaulich.

Margarine ist ein Industrieprodukt und wird in vielen Schritten hergestellt. Öle, die eigentlich viele mehrfach ungesättigte Verbindungen enthalten werden zu gesättigten umgewandelt. Daher verlieren sie ihre gesundheitlichen positiven Wirkungen. Jedoch besitzen Margarineprodukte mehr davon. Die Gefahr von Gesundheitsschädlichen Transfettsäuren ist zwar weniger schlimm aber immer noch gegeben. Und der Einsatz von Palmöl macht die Sache auch nicht besser. Margarine ist in der Regel nicht so gut verdaulich.

Spezialmargarine kann durch die Zugabe von mehr Wasser oder Phytosterine weniger Energie besitzen oder sogar helfen den Cholesterinspiegel zu senken.

Unsere Empfehlung:

Wer ein Genießer ist, kann zu Butter greifen. Hier am besten zu Weidemilchbutter.

Wer nachhaltig denkt, sich vegan ernährt und wem eine industrielle Herstellung nichts ausmacht, der greift eher zur Margarine. Aber bitte ohne Palmöl oder Palmfett und von namhaften Herstellern.

Generell gilt: Butter oder Margarine nur in Maßen verzehren. Denn beide bestehen zu 80 Prozent aus Fett und besitzen daher sehr viel Energie, ohne weitere Nährstoffe in großem Umfang.