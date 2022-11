per Mail teilen

Zutaten:

80 g frischer Bärlauch

40 g Meersalz oder Natursalz

1. Bärlauch gut waschen und trockenschleudern.

2. Dann die Bärlauch-Blätter in Streifen schneiden und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben. Im Ofen bei 50 Grad 2 Stunden trocknen lassen.

3. Getrockneten Bärlauch mit dem Salz in einen Cutter geben, alles so lange mixen, bis sich der Bärlauch und das Salz gut verbunden haben. Anschließend auskühlen lassen und in Gläser abfüllen.