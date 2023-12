Brennnessel-Brombeer-Smoothie

Portionen: 2 Rezeptautor/Rezeptautorin: Astrid Lehmann (Wildpflanzenküche aus dem Schwarzwald, 2019, Silberburg-Verlag)

Zutaten:

75 g Brombeeren

3-4 Brombeerblättchen

1 handvoll Brennnesselspitzen und einige Samenstände

1 Banane

2 entsteinte getrocknete Datteln

2 Blättchen Zitronenmelisse (oder Pfefferminze)

1. Die Brombeeren waschen, vom Strunk befreien und in einem Sieb abtropfen lassen.

2. Die Brennnesselspitzen und Samenstände waschen und trockenschütteln.

3. Alle Zutaten mit 250 ml kaltem Wasser in einen Mixer geben und fein pürieren. Zwei Gläser befüllen und genießen.

Tipp: Beim Pflücken von Brennnesseln sollte man am besten Gartenhandschuhe tragen. Natürlich kann man auch ohne Handschuhe Brennnesseln pflücken: Man streift die Blätter vorsichtig von unten nach oben, von innen nach außen ab. Wenn das nicht so ganz gelingt und es doch piekst, so kann man sich noch immer über das belebende Prickeln in den Fingerspitzen freuen.