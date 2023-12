Blumige Glücksbringer

Glückstaler: Die Pilea hat viele unterschiedliche Namen, wie zum Beispiel auch UFO-Pflanze oder Bauchnabelpflanze. Sie hat in den vergangenen Jahren bei uns regelrecht die Fensterbänke erobert. In der Provinz Sichuan in Süd-China gilt sie traditionell als Glückssymbol. Laut Feng Shui zieht die Pflanze Reichtum und Glück an und wird gerne an neue Hausbesitzer verschenkt. Botanisch gesehen zählt sie zu den Brennesselgewächsen. Auf der Blattunterseite erkennt man kleine weiße Pocken – dabei handelt es sich um mineralische Ausscheidungen aus Drüsen, also Salze. Idealer Standort ist das Schlafzimmerfenster. Die Pflanze richtet sich stark nach der Sonne aus, weshalb sie häufig gedreht werden muss. Die Erde darf etwas sauer sein, ansonsten reicht herkömmliche Zimmerpflanzenerde. Keine stehende Nässe, aber regelmäßig feucht halten.