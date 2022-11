Bedrohungen von Nord und Ostsee

Der 08. Juni ist der „UN-Welttag der Ozeane“. Ein Tag, der jährlich von den Vereinten Nationen begangen wird, um auf den Wert und die Bedrohung der Weltmeere aufmerksam zu machen. Unsere Meere sind weiterhin die am wenigsten geschützten Gebiete der Erde.

Klimawandel

Durch den Klimawandel kommt es zu einem Anstieg des Meeresspiegels, weil die Eisschilde in Grönland und der Antarktis immer schneller abschmelzen. Das heißt, dass es in absehbarer Zeit zu weitflächigen Überschwemmungen der Küstengebiete kommen könnte. Und durch den Klimawandel steigen die Wassertemperaturen in Nord und Ostsee und das wiederum bedeutet dass kälteliebende Tierarten verschwinden werden.

Verschmutzung der Weltmeere durch Plastik

Unsere Ozeane ersticken im Plastikmüll. Jährlich schütten wir 10 Millionen Tonnen Plastik in die Weltmeere. Der größte Plastikteppich im Meer ist etwa dreimal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Plastik hat schlimme Folgen für die Tierwelt: Seevögel verenden qualvoll an Plastikteilen in ihrem Magen, Schildkröten halten Plastiktüten für Quallen und Fische verwechseln winzige Plastikteilchen mit Plankton. Nicht zuletzt können kleine Plastikpartikel, sogenanntes Mikroplastik und umweltschädliche Stoffe, die im Plastik enthalten sind oder daran angereichert werden, über die Fische auch in die menschliche Nahrungskette gelangen.

Was können wir tun?

Eine Menge. Wir können z.B. versuchen bei unserem täglichen Einkauf im Supermarkt so weit wie möglich auf in Plastik verpackte Produkte zu verzichten. So könnte der Verpackungsmüll drastisch reduziert werden.

Überfischung

Unsere Ozeane auch Nord- und Ostsee wurden jahrelang überfischt. Dadurch haben wir den Meeren mehr Fisch oder Krebstiere entnommen, als „nachgewachsen“ ist. Jetzt gibt es zwar Fangquoten, und das hilft den gebeutelten Fischbeständen, aber die Fangquoten sind nach Ansicht einiger Umweltverbände nicht niedrig genug.