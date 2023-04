Balkon-Hochbeet richtig bepflanzen

per Mail teilen

Jetzt geht es los - das Gemüse kann gesät oder die Setzlinge können gepflanzt werden. Sie brauchen dafür keinen Garten, das geht auch auf dem kleinsten Balkon. Gartenbloggerin Silvia Appel zeigt, wie's geht.

Wie sollte ein Hochbeet für den Balkon aussehen?

Am besten aus einem langlebigen Holz und gerne auch mit einem Frühbeet-Aufsatz. So kann man bereits früh im Jahr säen oder Jungpflanzen einpflanzen. Oft reicht aber auch ein Gartenvlies, das man in frostigen Nächten drüberlegt.

Welche Erde kommt in das Hochbeet?

Im Unterschied zu dem Hochbeet im Garten braucht es in dem Balkon-Hochbeet keine Schichtungen, sondern es reicht eine Drainage-Schicht aus Tonkügelchen oder kleinen Steinen und darauf dann Biogemüseerde oder Tomatenerde. Für mediterrane Kräuter ist Dachgartensubstrat ideal, es ist sehr mineralisch und hat grobe Bestandteile. Auch das Überwintern wird leichter, da kaum Staunässe entsteht, die die Wurzeln schädigen kann.

Welche Gemüsesorten können zusammen gepflanzt werden?

Alle, die die gleichen Bedürfnisse an Nährstoffen, Licht und Wasser haben, passen gut zusammen. Z.B.

Radieschen, Salate und Spinat

Rosmarin und Lavendel

Erdbeeren und Knoblauch

Tagetes oder Ringelblumen passen überall dazu und setzen farbige Akzente

Welche passen nicht zusammen?

Gurken und Tomaten zusammen funktionieren z.B. nicht, da sie unterschiedliche Standorte bevorzugen. Die Gurke mag es feuchtwarm, also subtropisch, während die Tomate es nicht gut verträgt, wenn ihre Blätter nass werden.

Worauf beim Salatpflanzen achten?

Der Salat muss fliegen, sagt man gerne. Das obere Drittel des Pflanzballens sollte also noch rausschauen.

Worauf beim Säen von Radieschen, Spinat und Rucola achten?

Radieschen nicht zu dicht säen, so spart man sich später das Vereinzeln. Spinat und Rucola können breitwürfig oder dicht in Reihen gesät werden.

Wieviel gießen?

Das Saatgut sollte in der Keimphase nicht austrocknen, also immer regelmäßig besprühen. Später brauchen die kleinen Pflänzchen nicht mehr so viel Wasser.

Was mache ich, wenn dieses Gemüse abgeerntet ist?

Das ist dann ungefähr Mitte Mai, also nach den Eisheiligen, und dann können die frostempfindlichen Pflanzen wie Tomaten, Snackpaprikas, Chilis oder Sommersalate eingepflanzt werden.

Welche Kräuter passen zusammen?

Schöne Kombinationen sind z.B.

Mediterrane Kräuter wie Thymian, Lavendel Rosmarin

Schnittlauch, Borretsch und Kap Knoblauch

Noch mehr Ideen von Silvia Appel finden Sie hier:

www.garten-fraeulein.de