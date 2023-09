Ausgewogene Ernährung für wenig Geld

per Mail teilen

Wir merken es alle beim Einkaufen, die Lebensmittel kosten deutlich mehr als noch vor 2 Jahren. Wie schafft man es sich ausgewogen zu ernähren, welche Lebensmittel liefern uns für möglichst wenig Geld die Nährstoffe, die unser Körper braucht?

Ernährungswissenschaftlerin Alexandra Zaiser kennt ein paar einfache und wirksame Tricks:

1. Die richtige Vorbereitung auf den Einkauf

Mit Planung lässt sowohl günstiger einkaufen als auch die gesunde Ernährungsweise besser umsetzen.

Planen Sie sonntags die Mahlzeiten für die Woche oder erste Wochenhälfte. So lässt sich zum einen ein effizienter Einkaufszettel schreiben, der vor teuren Spontankäufen schützen kann. Zum anderen lassen sich Gerichte so planen, dass Reste einer Mahlzeit bestmöglich am nächsten Tag weiterverwendet werden können.

Zum Beispiel:

Montag: Kartoffeln mit magerem Kräuterquark und Gemüse

Dienstag: Bratkartoffeln mit Ei oder Kartoffel-Gemüse-Auflauf mit Lachs

Mittwoch: Wrap mit Rohkost und Quarkcreme

2. Während des Einkaufs genau hinschauen

Leitungswasser trinken, statt Flaschen schleppen

Leitungswasser und ungesüßte Kräutertees statt Wasserflaschen oder Softdrinks spart Geld und ist gesund.

Obst & Gemüse: Saisonal & regional

Saisonales Obst & Gemüse ist günstiger durch kurze Transportwege und da es ohne weiteren Aufwand ausreifen kann, dadurch auch vitaminreicher, geschmacksintensiver & man kocht automatisch abwechslungsreicher durch wechselndes Angebot. Bioprodukte können in der Saison dann auch etwas erschwinglicher sein.

Gemüse & Obst auch aus der Tiefkühlabteilung

Himbeeren, Heidelbeeren oder Brokkoli sind oftmals auf den Grundpreis gesehen günstiger und sogar Vitaminreicher als Obst oder Gemüse, welches schon einige Zeit im Supermarkt liegt. Durch Schockfrosten direkt nach der Ernte sind mehr Vitamine enthalten, da Zellen nicht beschädigt werden und es nicht zum Abbauprozess kommt.

Grundpreis zu vergleichen

Zeit nehmen um Grundpreis zu vergleichen und die Regalsortierung berücksichtigen. Günstigere Marken sind ganz unten oder oben einsortiert!

Wochenmarkt gegen Ende besuchen

Kurz vor Schluß werden die Waren meist günstiger angeboten und Handeln kann sich auch lohnen!

3. Sättigende Lebensmittel verzehren

z.B. Haferflocken zum Frühstück. Sie sind günstig im Einkauf und machen lange satt.

Vollkornprodukte bieten bei gleicher Menge eine längere Sättigung als beim Verzehr von nicht-VK-Produkten.

Weitere Informationen:

Sich ausgewogen, abwechslungsreich und nachhaltig ernähren – was heißt das eigentlich genau? Wie viele Portionen Gemüse oder Brot sollten es am Tag sein?

Die Ernährungspyramide hilft Ihnen, Ihr tägliches Essen zusammenzustellen – ausgewogen, nach Ihren Vorlieben und ohne großen Verzicht.

Die Ernährungspyramide