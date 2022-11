per Mail teilen

Der Geophysiker Alexander Gerst aus Künzelsau, genannt Astro-Alex, und seine Kollegen Serena Aunón-Chancellor (USA) und Sergei Prokopyev (Russland) starten am Mittwoch um 13:12 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Baikonur in Kasachstan. "Horizons" heißt ihre Mission, die 41 wissenschaftliche Experimente beinhaltet.