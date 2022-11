Ackerschachtelhalm - stark gegen Blattläuse

per Mail teilen

Einfach zu machen und effektiv gegen Blattläuse: Gärtnermeister René Wadas empfiehlt einen selbstgemachten Sud mit Ackerschachtelhalm.

Wir brauchen:

Eine große Zwiebel

Eine Knoblauchknolle

Ein Bund Ackerschachtelhalme

Ein Liter Wasser

Öl nach Wahl (Raps-Oliven-Sonnenblumen)

So geht's:

Die Ackerschachtelhalme 24 Stunden einweichen. Dann zusammen mit der Zwiebel und dem Knoblauch in einem Liter Wasser aufkochen. Wenn der Sud abgekühlt ist,

Öl hinzu geben. Das so entstandene Konzentrat mit drei Litern Wasser verdünnen und in Flaschen abfüllen. Mit dem Sud die betroffenen Pflanzen beliebig oft besprühen.

Je öfter man den Sud einsetzt, umso stärker reduziert man die Blattläuse.

Im Studio: René Wadas, Gärtnermeister