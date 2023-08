5 Übungen für einen entspannten Kiefer

Übung 1: Entspannung des Muskels, der das Kiefergelenk seitlich bewegtHand an Unterkiefer platzieren, Mund ist leicht geöffnet. Drücken Sie den Unterkiefer in die fest gegenhaltende Hand, so als ob Sie die Hand zur Seite drücken möchten. Die Hand bewegt sich nicht, wenn der Druck ausgeübt wird. Halten Sie diese Position für 10 Sekunden und lassen Sie dann langsam los, um zu entspannen!