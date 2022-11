In Deutschland sind rund 90 Prozent aller Menschen ab einem Alter von 10 Jahren „online“. Wir kommunizieren täglich via Chat oder Mail und in sozialen Netzwerken. Wir kaufen ein, buchen Verträge und Streamingdienste, haben Online-Banking und viele hilfreiche Apps. Wer muss sich im Falle des Falles, dass wir nicht mehr selber agieren können oder plötzlich versterben, um unseren „Digitalen Nachlass“ kümmern?



ARD-Rechtsexperte Dr. Frank Bräutigam klärt uns auf über unsere Rechte und Pflichten.

5 Tipps wie Sie Ihren „Digitalen Nachlass“ pflegen

Regelmäßig im multimedialen Archiv aufräumen Ungenutzte Apps und inaktive Konten löschen Inaktivitätsmanager der Anbieter nutzen Vollmachten für Vertraute erstellen Handgeschriebenes Testament hinterlegen

Digitaler Nachlass, was ist das eigentlich?

Wir alle hinterlassen bei der täglichen Nutzung des Internets Spuren, die über unseren Tod hinaus bleiben. Die persönlichen Datenmengen, die ein Internetnutzer nach seinem Tod auf Datenträgern und im Internet zurücklässt, bilden den „digitalen Nachlass“ oder auch das „digitale Erbe“ einer Person. Darunter fällt deutlich mehr, als man anfänglich denken könnte: Sämtliche Onlinekonten zum Beispiel für E-Mail und Onlinebanking, die Profile in sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram, Messenger, Accounts bei Streaming Diensten wie Netflix, Einkaufen über Amazon oder Ebay... Daneben digital gespeicherte Musik, Filme, Fotos, Lizenzen. Und schließlich die Hardware also Laptops, USB-Sticks, Handys, E-Book-Reader, Fitnessarmbänder, Smart Homes… All das konnte der historische Gesetzgeber des Bürgerlichen Gesetzbuches natürlich nicht voraussehen, als er das Erbrecht geregelt hat. Das ist der Grund, warum der digitale Nachlass sowohl Juristen als auch Verbraucher vor Herausforderungen stellt.

Was passiert nach dem Tod mit dem Nachlass im Netz?

Das war lange Zeit umstritten. Der Bundesgerichtshof hat in einem wegweisenden Urteil aus dem Jahr 2018 klargestellt, dass der gesamte digitale Nachlass genauso vererbt wird, wie andere Erbgegenstände. In dem Fall, über den der BGH damals zu entscheiden hatte, wollten Eltern Zugang zum Facebook-Konto ihrer verstorbenen Tochter. Facebook weigerte sich. Zu Unrecht, laut dem BGH. Den Erben stehe der Zugriff auf den Kontoinhalt zu. Die Karlsruher Richter sahen keinen Grund, digitale Daten im Erbgang anders zu behandeln als beispielsweise analog abgelegte Schriftstücke. Wenn das Eigentum an persönlichen Briefen und Tagebüchern auf den Erben übergeht, dürfe für Kommunikation im Internet nichts anderes gelten.

Warum sollte man seinen digitalen Nachlass frühzeitig regeln?

Der Zugriff auf den digitalen Nachlass ist nicht immer einfach (Symbolbild) Getty Images Thinkstock -

Die Erben treten rechtlich an die Stelle des Verstorbenen, haben aber meist gar kein Bild davon, was es überhaupt an digitalen Konten und sonstigen Inhalten zu verwalten gibt. Man kann sich vielleicht vorstellen, wie mühsam es ist, das in Erfahrung zu bringen ist. Auch kann ohne Passwörter zunächst nicht auf Nutzerkonten zugegriffen werden. Die Anbieter gewähren dem Erben nur Zugang, wenn ein Erbschein vorgelegt wird. Der muss zunächst beantragt werden - das dauert und kostet. Das wirkt sich besonders aus, wenn digital geschlossene Verträge bestehen, aus denen sich Zahlungspflichten ergeben, sofern der Erbe nicht kündigt. Das ist zum Beispiel bei Streaming-Abos der Fall.

Daneben die alles entscheidende Frage, was eigentlich mit den persönlichen, möglicherweise sensiblen Daten im Netz geschehen soll. Wollte der Verstorbene, dass diese gelöscht werden, oder soll etwa das Facebook Konto nach dem Tod in einen Gedenkzustand versetzt werden? Das Erbrecht bietet die Möglichkeit, den letzten Willen verbindlich zu regeln – das sollte man nicht nur für den analogen, sondern auch für den digitalen Nachlass nutzen.

Wie geht man das am besten an?

In einem ersten Schritt verschaffe ich mir am besten einen Überblick, wo ich überhaupt online unterwegs bin. Bei der Gelegenheit kann ich auch direkt „ausmisten“ und Accounts, die ich nicht mehr nutze, löschen. Über die verbleibenden Konten lege ich eine Liste an, auf der ich die zugehörigen Passwörter vermerke, sowie genaue Anweisungen, was nach dem Ableben mit den Daten passieren soll. Wichtig ist natürlich, dass man diese Liste aktuell hält und sicher verwahrt, zum Beispiel in einem Tresor oder im Bankschließfach.

Symbolbild Erbschleicher - Testament. SR - Pasquale D'Angiolillo

In einem zweiten Schritt empfiehlt es sich, eine Vertrauensperson zu bestimmen, die sich um meine digitalen Angelegenheiten kümmert, wenn ich selbst aufgrund von Krankheit oder im Todesfall nicht mehr dazu in der Lage bin. Das geht mittels einer Vorsorgevollmacht für diese Person. Eine Muster-Vollmacht gibt es zum Beispiel auf der Internetseite der Verbraucherzentrale. Festgehalten werden muss auf jeden Fall, dass die Vollmacht „über den Tod hinaus“ Gültigkeit haben soll und sie muss mit Unterschrift, Ort und Datum versehen werden.

Daneben kann ich natürlich auch ganz klassisch im Testament Regelungen über den digitalen Nachlass treffen.

Was tun, wenn ich gar nicht möchte, dass die Erben meine E-Mails, Chatverläufe und Facebooknachrichten lesen können…

Auch das kann ich im Testament festlegen. Konkret können die Erben beispielsweise dazu verpflichtet werden, Vertragsbeziehungen zu kündigen, eine Einsichtnahme in Nutzerkonten oder Speichermedien zu unterlassen oder gewisse Datenbestände zu löschen.

Wer hilft, wenn ich allein nicht mehr weiter komme?

Einige Internetplattformen haben bereits auf die Entwicklungen zum digitalen Nachlass reagiert. In den Kontoeinstellungen kann man relativ einfach Regelungen dazu treffen. Bei Facebook kann ich darin zum Beispiel einen anderen Nutzer als Nachlasskontakt angeben, der sich im Falle des Todes um Weiterbestehen, oder auch die Löschung des Accounts kümmert. Google-Kontoinhaber können über einen sogenannten Inaktivitätmanager festlegen, was bei Tod oder Unfall mit den Daten geschehen soll. Damit lassen sich aber natürlich nur die Daten für den jeweiligen Account, nicht aber der gesamte digitaler Nachlass regeln.

Eine umfassendere Lösung bieten immer mehr Bestattungsunternehmen an: Dort kann ich einen Bestatter als digitalen Nachlassverwalter bestellen, der sich nach meinem Tod diskret um die Abmeldung von sämtlichen Nutzerkonten und co. kümmert. Selbstverständlich ist auch der Gang zum Notar oder einem Fachanwalt für Erbrecht zu empfehlen – insbesondere dann, wenn ich komplexere Regelungen zum digitalen Nachlass treffen möchte und sichergehen will, dass beispielsweise das Testament auch wirklich rechtssicher ist.