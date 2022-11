3 Tipps, damit der Kredit nicht zu teuer wird!

Strom, Lebensmittel, Sprit: Alles wird teurer. Da kann es schon mal sein, dass am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig ist und man eigentlich noch ein wenig mehr Geld braucht - vor allem, wenn dann z.B. auch noch die Waschmaschine oder der Scheibenwischer am Auto kaputt geht. Hier gleich einen großen und teuren Kredit aufnehmen scheint zu übertrieben. Nur welche Möglichkeiten gibt es noch, sich kurzfristig und am besten günstig Geld zu leihen?

Tipp 1: Dispo-Kredite mit der Bank absprechen Schnell mal das Konto überziehen ist verlockend, sollte aber gut abgesprochen sein! Denn wenn die Bank keinen Dispokredit genehmigt hat, kann es teuer werden. Deshalb: Vorher mit der Bank absprechen, ob ein Dispokredit im Konto inbegriffen ist, bis zu welchem Betrag überzogen werden darf und welchen Zinssatz die Bank berechnet. Oft stehen die Konditionen für einen Dispokredit auch auf dem Kontoauszug, sonst einfach nachfragen. Tipp 2: Kredite vorher gut überlegen Neben dem Dispokredit gibt es noch einige andere Kreditarten, die alle ihre Vor- und Nachteile haben: Ratenkredit Sie bekommen eine bestimmte Summe einmalig ausgezahlt

Sie haben feste Raten, die Sie zurückzahlen

Sie haben einen festen Zinssatz (nicht wie beim Dispokredit, wo sich der Zinssatz ändern kann) Rahmenkredit Sie bekommen (wie beim Dispokredit) einen bestimmten Rahmen an Kredit, den Sie auch in kleineren Beträgen in Anspruch nehmen können – meist in Verbindung mit einer Kreditkarte

Der Kredit ist aber nicht Teil Ihres Girokontos, sondern auf einem getrennten Konto

Dieser Rahmenkredit erfordert mehr Disziplin, da Sie ihn mehrfach in Anspruch nehmen können und die Rate entsprechend anpassen sollten, um ihn nicht zu lange nutzen zu müssen 0% Finanzierung Keine Zinsen bei vollständiger Rückzahlung des Kredites innerhalb der vereinbarten zinsfreien Zeit

Achtung: Kann teuer werden. Braucht man bei einem Rahmenkredit für die Rückzahlung länger als vereinbart, oder nimmt zusätzlich einen Kredit in Anspruch, können die Zinsen plötzlich 14 % oder mehr betragen! Allgemein gilt: Überlegen Sie sich gut, ob Sie einen Kredit unbedingt brauchen und diesen auch abbezahlen können. Wachsen einem die Raten über den Kopf, scheint der nächste Kredit zum Löcherstopfen oft die einzige Lösung. Aber Achtung: Hier ist aller größte Vorsicht angesagt! Um eine Überschuldung zu vermeiden besser frühzeitig Rat und Hilfe über behördlich anerkannte – meist kostenfreie – Schuldnerberatung holen. Tipp 3: Nicht auf zu schöne Angebote reinfallen Manche Angebote hören sich zu schön an, um wahr zu sein. Leider sind sie das meist auch. Von Angeboten wie „Schufafreie Kredite“ oder „unbürokratische Soforthilfe auch wenn die Hausbank Probleme macht“ sollten Sie die Finger lassen. Meist sind die Konditionen schlecht, statt Kredit gibt es oft nur wertlose aber teure sonstige Vertrage und Sie sitzen im schlimmsten Fall ganz schnell in der Schuldenfalle. Weitere Informationen gibt es hier: verbraucherzentrale.de/auch-beim-geldleihen-laesst-sich-sparen verbraucherzentrale.nrw/unserioese-kredite-erkennen-6-haeufige-fallen verbraucherzentrale.nrw/vorsicht-bei-paydayloans-und-aehnlichen-klein-und-kurzzeitkrediten verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/sparen-und-anlegen/wenn-das-geld-knapp-wird-65-tipps-fuer-schnelle-hilfe-72603 Expertin: Stefanie Laag, Verbraucherzentrale NRW