Ralf Schulze

per Mail teilen

Der 48jährige war über ein Dutzend Jahre als Soldat bei der Bundeswehr, brachte es bis zum Feldwebel und war bei zahlreichen Auslandseinsätzen. Dann kam der Berufssoldat 2005 über ein stillgelegtes Kino zum Eis…

Würden Sie es wieder machen?

Auf jeden Fall! Weil ich endlich meinen Traum leben kann.

SWR SWR -

Was war der schwierigste Moment?

Die Gesamtfinanzierung für das Kino zusammen zu bringen und den Beamtenstatus zu kündigen.

Was war der schönste Moment?

Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft für das beste Vanille-Eis im Jahr 2012.

Was hilft auf Durststrecken?

Der Glaube an sich selbst, an sein Team und sein eigenes Konzept.

SWR SWR -

Der beste Rat für Zauderer?

Wer zaudert, sollte es lassen!

Mein altes Leben war...

vorhersehbar.

Mein neues Leben...

bringt jeden Tag etwas Neues.