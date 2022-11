Geld alleine macht nicht glücklich. Wenn das ein erfolgreicher Banker denkt, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder er wird frustriert und krank, oder er hängt seinen Banker-Job an den Nagel und macht was ganz anderes. Für das Zweite hat sich Philipp Lausterer aus Kandel in der Südpfalz entschieden. Er betreibt heute einen Dampfnudel-Imbiss.

Würden Sie es wieder machen?

Ja, sofort! Ich habe dadurch mehr Zeit für die Familie gewonnen. Was war der schwierigste Moment?

Der Schritt raus aus der vermeintlich sicheren Angestelltenposition und rein in die ungewisse Selbständigkeit war ein Sprung ins kalte Wasser.

Doch wie jeder weiß, eine kalte Dusche wirkt körperlich und geistig erfrischend. Was war der schönste Moment?

Als mein Sohn mir ganz stolz erzählte, dass er gefragt wurde, ob sein Papa die leckeren Dampfnudeln macht. Was hilft auf Durststrecken?

Der Spaß mit meinen Kindern und die Komplimente der Kunden, die erneut Dampfnudeln holen. Der beste Rat für Zauderer? Wenn Du von deiner Sache 100-prozentig überzeugt bist und die Motivation hast, dann schaffst Du es. Mein altes Leben war...

der Job bestimmte mein Leben. Mein neues Leben ist...

Familie und Job sind im Einklang.