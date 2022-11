per Mail teilen

Mit 49 Jahren noch mal das Leben umkrempeln und schnell auf die Meisterschule gehen - gar nicht so einfach. Erst recht, wenn frau damit in eine Männerdomäne eindringt. Petra Nieding hat diesen Schritt gewagt.

Würden Sie es wieder machen?

Auf jeden Fall! Deshalb habe ich ja auch zusätzlich zur Fleischermeister-Ausbildung noch den Fleischsommelier an der Fleischerakademie in Augsburg gemacht.

Was war der schwierigste Moment?

In der praktischen Prüfung: Das Ausbeinen einer ganzen Rinderkeule. Das ist für eine Frau in meiner "Gewichtsklasse" schon Schwerarbeit.

Was war der schönste Moment?

Die Überreichung des Meisterbriefes! Da wurde mir so richtig bewusst: Du hast es geschafft.

Was hilft auf Durststrecken?

An all die Leute denken, die nur darauf warten, dass man aufgibt!

Der beste Rat für Zauderer?

Hintern hoch und los!

Mein altes Leben war...

auch schön, aber ganz anders.

Mein neues Leben ist...

jeden Tag von Neuem spannend und höchst kreativ, aber auch sehr fordernd, in jeder Beziehung.