Patricia Morgenthaler ist unsere Deko-Expertin mit großer Liebe zum skandinavischen Design.

In Frankfurt am Main geboren und aufgewachsen zeigte sie bereits von Kindesbeinen an, dass sie sehr Kreativ im Umgang mit Farben, Pinseln, Stiften und Unmengen von Klebstoff ist. So lag es nahe das sie ihr geliebtes Hobby zum Beruf machte.



Heute arbeitet Sie als Wohndesignerin frei nach dem Motto "Entdecke die Möglichkeiten" und lässt sich durch die verschiedensten Materialien inspirieren.