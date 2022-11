Von der Werbeagentur-Chefin zur Designerin von Yoga-Mode - der richtige Weg für Olivia Klug!

Würden Sie es wieder machen?

Ja. Sofort! Ohne Wenn und Aber.

Was war der schönste Moment?

Privat: Besonders der Satz meines jüngeren Sohnes: "Mama, du bist irgendwie viel netter geworden." Da musste ich wirklich schlucken, denn für mich hat es sich auch so angefühlt. Ich fühle mich viel "weicher" und lebe jetzt genau das Leben, das mir und meiner Familie gut tut.

Geschäftlich: Als ich das erste Mal eine E-Mail einer begeisterten Kundin bekommen habe, die von meinen yogaTUBEs total angetan war und immer noch ist - sie hat mittlerweile schon mehrmals nachbestellt.

Was war der schwierigste Moment?

Ach, schwierige oder doofe Momente gibt es immer wieder: Wenn zum Beispiel über mehrere Tage keine Bestellung rein kommt. Oder wenn wieder mal ein Stoff nicht lieferbar ist. Aber ich mache nebenbei noch so viele andere Dinge (z.B. Yogalehrerin), dass mich das nicht mehr belastet. Und je mehr man loslässt und sich sagt: Ist halt gerade so - desto schneller kommt wieder eine schöne Situation. Darauf vertraue ich inzwischen.

Was hilft auf Durststrecken?

Ein Partner, der an einen glaubt (in meinem Fall mein Mann♥!) und keine Angst vorm Scheitern. Das gehört dazu und man kann dadurch immer besser werden oder einfach auch neue Wege finden. Mein Weg über das Design von Yogabekleidung hat mich zu meiner Berufung - Yogalehrerin - gebracht und beides lässt sich prima verbinden. Und meine berufliche Erfahrung aus 22 Jahren als Inhaberin einer mittelständischen Werbeagentur kann ich in meinem neuen Leben ebenso ideal einsetzen. Alles hat seinen Sinn!

Der beste Rat für Zauderer?

Sich zu fragen: Bin ich glücklich? Lebe ich das Leben, das ich will? Lebe ich überhaupt oder "lasse ich mich leben"? Ich weiß, klingt sehr esoterisch, aber das sind für mich die Grundfragen. Die kann man mit Ja oder Nein beantworten. Und wenn es dann ans Eingemachte geht, an die ersten Schritte, dann empfehle ich einen guten Business-Coach. Das ist gut investiertes Geld.

Mein altes Leben war...

durchgetaktet, finanziell supersicher, aber irgendwie oberflächlich.

Mein neues Leben ist...

leichter und entspannter (besonders als Mutter).

Ich spüre echte Lebensfreude und habe viel mehr Energie. In mir ist innere Zufriedenheit und weitaus mehr Gelassenheit. Und das schadet ja nie...