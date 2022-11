Nicole Wesner

Sie hat studiert, auch im Ausland, spricht sechs Sprachen, arbeitete über zehn Jahre im Marketing - und hat ihr altes Leben für ein Leben im Boxring aufgegeben. Mit Erfolg! 2014 wurde sie zum ersten Mal Weltmeisterin.

Würden Sie es wieder machen?

Ja auf jeden Fall!

Was war der schwierigste Moment?

Es war irgendwie alles schwierig und nichts schwierig. "Schwierig" macht unser Kopf etwas und mein Kopf war immer auf das Positive ausgerichtet.

Was war der schönste Moment?

Als ich im Dezember 2014 Weltmeisterin wurde.

Was hilft auf Durststrecken?

Dranbleiben, das ist meistens der Schlüssel zum Erfolg.

Der beste Rat für Zauderer?

Just do it. Was kann schon passieren? Aber man kann so viel gewinnen! Das Leben bietet so viel.

Mein altes Leben war…

ein sehr wichtiger Lebensabschnitt, denn es machte mich zu der, die ich heute bin.

Mein neues Leben ist...

ein Abenteuer und eine Entdeckungsreise: zu mir selbst und zum Leben.