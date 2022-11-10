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Der Kartoffelhof in der Lüneburger Heide

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Kartoffelernte auf dem Feld (Foto: Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann)
Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann
Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann
Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann
Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann
Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann
Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann
Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann
Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann
Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann
Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann
Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann
Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann
Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann
STAND
AUTOR/IN
SWR Fernsehen