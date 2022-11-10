SWR SWR Fernsehen Der Kartoffelhof in der Lüneburger Heide STAND 10.11.2022, 10:08 Uhr auf Whatsapp teilen auf Facebook teilen auf Twitter teilen per Mail teilen Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann Theresa Baumgärtner - Claudia Timmann