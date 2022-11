Kokosprodukte

Exotisch, lecker und auch noch ganz schön gesund. Oder?

Herkunft

Wo die Kokospalme ursprünglich herkommt, weiß man nicht - das liegt vor allem daran, dass Kokosnüsse echte Überlebenskünstler sind, Tausende von Kilometern im Meer treiben und wenn sie irgendwo wieder auf Land treffen, keimen können. Mittlerweile wachsen Kokospalmen so gut wie überall in den Tropen. Angebaut werden sie größtenteils in Südostasien sowie Zentral- und Südamerika.

Gut, weil...

mittelkettige Fettsäuren, wie sie in der Kokosnuss vorkommen, könnten laut einer Studie den Cholesterinspiegel senken.

Laurinsäure (ist so eine mittelkettige Fettsäure) soll antimikrobiell und antiviral wirken.

die Kokosnuss einen hohen Gehalt an Kupfer aufweist. So kann sie indirekt zur Bildung von Neurotransmittern beitragen, die für den Informationsaustausch zwischen einzelnen Zellen im Gehirn zuständig sind.

sie viele Ballaststoffe enthält. Die wirken sich unter anderem positiv auf die Verdauung aus.

Lagerung

Kokosnüsse halten sich in der Regel einige Wochen. Wer genau wissen will, ob seine Frucht noch in Ordnung ist, sollte sie schütteln: Je mehr Flüssigkeit sie in ihrem inneren enthält, desto frischer ist sie. Ausgetrocknete Früchte schmecken nicht mehr gut.