Chia und Leinsamen

Omega-3-Fettsäuren wirken sich außerdem positiv auf das Lipidprofil des menschlichen Blutes aus. Aber: Ob der Verzehr von Chia-Samen Krankheiten wie Herzkreislauferkrankungen, Diabetes und Krebs verhindern oder ihren Verlauf positiv beeinflussen kann, wurde noch nicht wissenschaftlich bewiesen. Vorsicht also bei allzu euphorischen Werbeversprechen!

Die in Leinsamen enthaltenen mehrfach ungesättigten Fettsäuren helfen in Kombination mit dem ebenfalls in Leinsamen vorkommenden Vitamin E, den Cholesterinspiegel positiv zu beeinflussen.