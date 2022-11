Chia-Früchte-Pudding

per Mail teilen

Portionen: 2

SWR -

Für den Chiapudding Kokosmilch und Chiasamen miteinander verrühren und mindestens eine Stunde quellen lassen. Tipp: am besten am Vorabend zubereiten und in den Kühlschrank stellen.

Die Himbeeren und Heidelbeeren mit der Milch mixen, die Haferflocken darin einlegen und ebenfalls mindestens eine Stunde quellen lassen.

Zuerst die Hälfte des Himbeer-Heidelbeeren-Haferflocken-Mixes in ein Glas füllen, den Kokos-Chiapudding darauf geben. Den Abschluss bildet die zweite Hälfte des Himbeer-Heidelbeeren-Haferflocken-Mixes. Als Deko einige Himbeeren, Heidelbeeren und Minzblätter auf den Früchte-Chia-Pudding drappieren.