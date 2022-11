Santa Maria del Cedro in Kalabrien. In dieser Region werden Zedratzitronen in Plantagen angebaut. Hierher, in den tiefen Süden Italiens, kommt im Spätsommer hoher jüdischer Besuch aus dem Norden. Tausend Kilometer ist der Rabbi von Mailand hierhergefahren. Er darf sich die schönsten Früchte aussuchen, noch bevor die Ernte beginnt.