Savoir vivre - Leben wie Gott in Frankreich

5. bis 17. September 2018



Erleben Sie blühende Städte und unvergessliche Flusspassagen auf Gironde, Loire und Seine, wenn Sie mit Holger Wienpahl und dem ARD-Buffet Team in See stechen.

Mittwoch, 05. September 2018: Anreise nach Bremerhaven

Individuelle Anreise nach Bremerhaven. Hier liegt die Astor, Ihr schwimmendes Hotel für die nächste Zeit, zur Einschiffung bereit. Nachmittags heißt es "Leinen los!".

Donnerstag, 06. September 2018: Erholung auf See

Es ist schön, wenn eine Kreuzfahrt mit einem Seetag beginnt. Lernen Sie Ihr schwimmendes Zuhause kennen, genießen Sie das ARD-Buffet Programm sowie das Leben an Bord.

Freitag, 07. September 2018: St. Malo/Frankreich

Die Schönheiten der Bretagne genießt man am besten bei einem Rundgang auf der hohen Stadtmauer von St. Malo. Hier sind die Gezeitenunterschiede so gewaltig wie ansonsten nirgendwo in Europa: 12 m Differenz zwischen Ebbe und Flut! Die Klosterinsel Mont St. Michel ist die eindrucksvollste Sehenswürdigkeit der Gegend.

Samstag, 08. September 2018: Erholung auf See

Durchatmen!

Sonntag, 09. September 2018 und Montag, 10. September 2018: Bordeaux/Frankreich

Die Hauptstadt der Region Aquitaine liegt rund 60 km vom Meer entfernt am Unterlauf der Garonne. Bordeaux genießt den Ruf, die Hochburg der Bourgeoisie zu sein. Adel und Bürgertum machen ihr Geld seit jeher mit Wein und Handel. Der Stadt sieht man diesen Reichtum an: Die Opulenz des 18. Jhs. hat hier im großen Stil Spuren hinterlassen. Doch es gibt auch ein Bordeaux mit kleinen mittelalterlichen Gässchen und neu zum Leben erweckten Quais an der Garonne.

Dienstag, 11. September 2018: Bilbao/Spanien

Im Jahr 1300 gegründet, entwickelte sich die baskische Hafenstadt Bilbao Mitte des 19. Jhs. zu einem bedeutenden Zentrum der Eisenindustrie und des Schiffsbaus. Spuren von damals werden Sie in der Altstadt "Casco viejo" entdecken. Aber vor allem im Bereich der modernen Architektur hat die Stadt einiges zu bieten: Der spektakuläre Bau des "Museo Guggenheim Bilbao" aus Titan, Glas und Kalkstein ist ebenso imposant wie die älteste Schwebefähre der Welt, die "Puente Colgante".

Mittwoch, 12. September 2018 und Donnerstag, 13. September: Nantes/Frankreich

Die Metropole Nantes, Geburtsort von Jules Verne, ist eine der dynamischsten Städte für Kultur, Kunst und Kreation in Frankreich. Ihre Fabriken und Lagerhäuser haben sich in Orte der Kultur verwandelt. Bewundern Sie das Château des Ducs de Bretagne und die Kathedrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Herrlich bummeln lässt es sich in der Passage Pommeraye. Einfach bezaubernd ist der Japanische Garten der Insel Versailles, der u.a. durch seine Wasserfälle besticht.

Freitag, 14. September 2018: Erholung auf See

Nach den Erlebnissen der vergangenen Tage kommt ein erholsamer Tag an Bord gerade recht.

Samstag, 15. September 2018: Rouen/Frankreich

Die Hauptstadt der Haute-Normandie wurde von Victor Hugo als die "Stadt mit den 100 Glockentürmen" bezeichnet und ging in die Geschichte ein, weil hier 1431 Jeanne d‘Arc hingerichtet wurde. Doch gegründet wurde Rouen schon viel früher: Die Römer profitierten von der Flusslage an den Ausläufern einer Meeresmündung und legten den Grundstein der Stadt, die mit ihren engen Gässchen, hübschen Häusern und einer prächtigen Kathedrale überzeugt.

Sonntag, 16. September 2018: Erholung auf See

Zum Abschluss der Kreuzfahrt liegt noch einmal ein entspannter Tag auf See vor Ihnen.

Montag, 17. September 2018: Bremerhaven - Abreise

Nach erlebnisreichen Tagen heißt es heute Abschied nehmen vom ARD-Buffet Team und der Astor. Im Anschluss an das Frühstück erfolgen die Ausschiffung und die individuelle Heimreise.

Kurzfristige Programmänderungen vorbehalten.

