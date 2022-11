Lebensart und Gartenkunst

13.05. - 23.05.2017



Atemberaubende Küstenlandschaft in Cornwall, viele prächtige Gärten und Lebenslust pur in Dublin - stechen Sie mit uns in See und erleben Sie Südengland und Irland zusammen mit Holger Wienpahl.

Samstag, 13. Mai 2017: Anreise nach Bremerhaven

Individuelle Anreise nach Bremerhaven. Hier steht die Astor, Ihr schwimmendes Hotel für die nächste Zeit, zur Einschiffung bereit. Abends heißt es "Anker lichten!". Sonntag, 14. Mai 2017: Erholung auf See

Es ist schön, wenn eine Kreuzfahrt mit einem Seetag beginnt. Lernen Sie Ihr schwimmendes Zuhause kennen, genießen Sie das ARD-Buffet Programm sowie das Leben an Bord. Montag, 15. Mai 2017: Falmouth / Großbritannien Colourbox Foto: Colourbox.de - In Falmouth erreichen Sie den ersten Hafen dieser Reise. Wunderschöne Landschaft mit spektakulärer Steilküste, Mooren und subtropischer Vegetation sowie den westlichsten Punkt des englischen Festlands können Sie bei einem Ausflug im zauberhaften Cornwall erleben. Einen Ausflug Wert ist auch der Landsitz Heligan mit seinen aus dem Dornröschenschlaf erwachten Gartenanlagen. Dienstag, 16. Mai 2017: Glengarriff / Irland

Zwei landschaftliche Glanzlichter Irlands erwarten Sie bei einem Ausflug ab Glengarriff. Durch die schöne Seenlandschaft von Killarney kommen Sie auf die Küstenstraße Ring of Kerry, die sich mit atemberaubenden Aussichten rund um die Halbinsel Iveragh windet. Colourbox Foto: Colourbox.de - Als eine der schönsten Buchten der irischen Küste gilt Bantry Bay. Hier liegt das Anwesen Bantry House and Garden, der noch bewohnte Stammsitz der Earls of Bantry, der von den reisefreudigen Vorfahren zu einem italienischen Palazzo mit Kunstgegenständen aus ganz Europa umgestaltet wurde. Mittwoch, 17. Mai 2017: Foynes / Irland

Foynes ist der Ausgangspunkt für den möglichen Besuch von Bunratty Castle aus dem 15. Jahrhundert, eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Festungen Irlands. Oder machen Sie einen Ausflug nach Limerick und entdecken Sie die verschiedenen Facetten der Stadt an der Shannon-Mündung. Donnerstag, 18. Mai 2017: Killybegs / Irland

Steilküsten und unberührte, bergige Landschaft erwarten Sie rund um Killybegs. Erkunden Sie bei einer Panoramatour Donegal und Irlands wilden Nordwesten. Freitag, 19. Mai 2017: Dublin / Irland Colourbox Foto: Colourbox.de - Dublin liegt umrahmt von den Howth Bergen in der halbmondförmigen Dubliner Bucht und gilt als eine der schönst gelegenen Hauptstädte Europas. Tauchen Sie ein in die quirlige Stadt und kehren Sie in ein uriges Pub ein. Wer es etwas ruhiger haben will, kann zum Beispiel die wunderbaren Gärten von Powerscourt, mit weitläufigen Terrassen, Skulpturen, Grotten, Springbrunnen und Seen besichtigen. Samstag, 20. Mai 2017: Cobh (Cork) / Irland

Von Cobh aus lohnt sich ein Abstecher nach Cork. Denn Cork, die drittgrößte Stadt des Landes, wird von den Iren als die eigentliche Hauptstadt Irlands bezeichnet. Sonntag, 21. Mai 2017: Portsmouth / Großbritannien Colourbox Foto: Colourbox.de - Der letzte Hafen dieser Reise ist Portsmouth. Wer die englische Hauptstadt noch nicht kennt, sollte von hier aus einen Ausflug nach London unternehmen. Die Sehenswürdigkeiten reihen sich hier dicht an dicht: Buckingham Palace, Big Ben und natürlich der Tower mit der bekannten Brücke. Oder genießen Sie lieber die Ruhe und die mystische Atmosphäre von Stonehenge? Montag, 22. Mai 2017: Erholung auf See

Zum Abschluss der Kreuzfahrt liegt noch einmal ein entspannter Tag auf See vor Ihnen. Dienstag, 23. Mai 2017: Bremerhaven - Abreise

Nach erlebnisreichen Tagen heißt es heute Abschied nehmen vom ARD-Buffet Team und der Astor. Im Anschluss an das Frühstück erfolgen die Ausschiffung und die individuelle Heimreise. Kurzfristige Programmänderungen vorbehalten.