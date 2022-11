06.05.2016 - 20.05.2016



Schon Persönlichkeiten wie Christoph Columbus, Charles Darwin und Ernest Hemingway steuerten auf dem Seeweg die Kapverden, die Kanaren und Madeira an. Dabei dürften wohl auch sie fasziniert gewesen sein von den traumhaften Stränden, hochaufragenden Vulkanen und reizvollen Hafenorten dieser Atlantik-Archipele. All das erwartet auch Sie auf dieser Kreuzfahrt mit der eleganten HAMBURG, die in Senegals Hauptstadt Dakar beginnt.



Stechen Sie mit Holger Wienpahl und der ARD-Buffet-Crew in See und verlieben Sie sich in die Inselwelten des Atlantiks.

Reiseablauf: 1. Tag: Anreise nach Dakar (Senegal) Nach der Ankunft am Flughafen von Dakar geht es zum Hafen der Hauptstadt Senegals. Hier steht die HAMBURG, Ihr schwimmendes Hotel in den kommenden zwei Wochen, zur Einschiffung bereit. Abends heißt es "Anker lichten!". 2. Tag: Erholung auf See Pool auf der MS Hamburg (Pressestelle) - Es ist schön, wenn eine Kreuzfahrt mit einem Seetag beginnt. Lernen Sie Ihr schwimmendes Zuhause kennen, genießen Sie das Leben an Bord. 3. Tag: Praia/Santiago (Kap Verde) Auf einem Felsplateau hoch über dem Meer erstreckt sich das Zentrum von Praia, der Hauptstadt des Archipels Kap Verde auf der Insel Santiago. Im darunter gelegenen Hafen geht die HAMBURG heute am frühen Morgen vor Anker. Bei einem Halbtagesausflug haben Sie die Möglichkeit alles über die Geschichte der Stadt zu erfahren. Besonders sehenswert ist der Hauptplatz mit seinem Rathaus, der Hauptkirche und prachtvollen Grünanlagen. Von der afrikanischen Kultur können Sie sich bei einem Ausflug überzeugen, der zu den bedeutendsten Zeugnissen der afrikanischen Zivilisation führt. Alternativ bietet ein ganztägiger Ausflug die Option, die gesamte Insel kennenzulernen. 4. Tag: Sao Filipe/Fogo (Kap Verde) Bei einem Ausflug über die "Insel der Vulkane" geht es unter anderem in das faszinierende, im Vulkan liegende Gebiet Caldera oder Sie nutzen den Tag für einen Halbtagesausflug in den reizvollen Nordwesten des Eilands. 5. Tag: Sal Rei/Boa Vista (Kap Verde) Auf der in weiten Teilen unbewohnten Insel lässt sich die unberührte Schönheit der Natur genießen. Mit etwas Glück bekommt man sogar Meeresschildkröten zu Gesicht, die bevorzugt an den nördlichen Stränden brüten. 6. Tag: Mindelo/St. Vincente (Kap Verde - Porto Novo/Santo Antao (Kap Verde) Während eines halbtägigen Ausflugs haben Sie die Möglichkeit kulturellen Orte von Mindelo zu besichtigen, dazu gehören Sehenswürdigkeiten wie der Torre de Belém, ein Miniaturnachbau des gleichnamigen Wahrzeichens von Lissabon. Wer statt der Kultur- lieber die Naturattraktionen erleben möchte, hat dazu bei einer halbtägigen Inselfahrt Gelegenheit. Gegen Mittag kehren Sie zurück auf die HAMBURG, die am frühen Nachmittag vor Porto Novo auf Santo Antão festmacht. Hier haben Sie die Option, die Naturwunder dieser Insel zu sehen. 7. und 8. Tag: Erholung auf See Zwei Tage lang können Sie das Blau des Atlantiks genießen. Zudem sorgt das kulinarisch inspirierende Begleitprogramm von "ARD-Buffet" für beste Unterhaltung an Bord. 9. Tag: Santa Cruz de Tenerife (Kanaren) In Santa Cruz de Tenerife läuft die HAMBURG gegen Nachmittag ein. Bei einem Halbtagesausflug lässt sich die Vegetation Teneriffas entdecken. Auch haben Sie die Möglichkeit, die Insel mit all ihren Sehenswürdigkeiten selbst zu entdecken. 10. Tag: San Sebastian de La Gomera (Kanaren) Eine halbtägige Inselfahrt bietet ihnen die Möglichkeit, die beeindruckende Insel mit dem längsten Lorbeerwald der Welt zu erkunden. 11. Tag: Santa Cruz de La Palma (Kanaren) Sie haben die Möglichkeit, sich Krater, Lavaströme, eine üppige Vegetation und das beeindruckende Panorama im Rahmen einer Inselrundfahrt von oben anzusehen. Wer der einzigartigen Natur der Insel noch näherkommen möchte, kann das Naturreservat Los Tilos besuchen. Mittags erfolgt die Rückkehr auf das Kreuzfahrtschiff, den Rest des Tages entspannen Sie an Bord. 12. Tag: Funchal (Madeira) Ein kleines Cottage in Madeira Shutterstock - Lukasz Janyst Die Hauptstadt Funchal ist der ideale Ausgangspunkt für gleich vier mögliche Halbtagesausflüge. Etwa zum nördlich von Funchal gelegenen Aussichtspunkt Eira do Serrado. Später geht es weiter in das Villenörtchen Monte oberhalb von Funchal. Abenteuerlich geht es anschließend zurück nach Funchal. Ein weiterer Halbtagesausflug führt Sie ebenfalls nach Monte. Von dort geht es per Seilbahn zum Botanischen Garten Funchals. Die dritte Möglichkeit für Sie die Insel zu entdecken ist ein Hubschrauberrundflug über Madeira. Sportlich und kulinarisch gestaltet sich hingegen ein Ausflug zu den Steilküsten und Weinhängen Madeiras. 13. Tag: Erholung auf See Genießen Sie noch einmal einen Tag auf See, während die HAMBURG auf Lissabon zusteuert. 14. Tag: Lissabon (Portugal) Am frühen Nachmittag geht die HAMBURG im Hafen der Metropole vor Anker. Bei einer Panoramafahrt lassen sich die schönsten Sehenswürdigkeiten Lissabons entdecken. Alternativ können Sie Lissabon bei einem Halbtagesausflug zu Fuß erkunden. An Bord einer Straßenbahn lässt sich die Stadt ebenfalls wunderbar erleben und entdecken. Abends erfolgt die Übernachtung wieder auf der HAMBURG. 15. Tag: Abreise von Lissabon Nach 14 erlebnisreichen Tagen heißt es heute Abschied nehmen vom "ARD-Buffet" Team und der HAMBURG. Im Anschluss an Ihr Frühstück erfolgt der Transfer zum Flughafen, von wo aus Sie Ihre Heimreise nach Deutschland antreten. Kurzfristige Programmänderungen vorbehalten. Weitere Informationen zur Reise und zur Buchung finden sie im SWR-Shop.