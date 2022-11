Gourmet- und Genuss-Reise in die Toskana

per Mail teilen

Busreise vom 27.09. bis 06.10.2016 oder Flugreise vom 28.09. bis 05.10.2017



Traumhafte Landschaft und Leckerbissen für Augen, Nase und Gaumen erwarten Sie bei unserer Zuschauerreise nach Mittel-Italien. Begleitet werden Sie dabei von Evelin König.

Das erwartet Sie:

1. Tag: Anreise nach Italien

Busfahrt ab Mannheim nach Norditalien, wo wir eine Nacht verbringen. Nach Ankunft und Einchecken gemeinsames Abendessen.

2. Tag: Weiterfahrt in die Toskana

An Florenz vorbei nach Castelfalfi zu Ihrem Hotel-Ressort für die Toskana Genussreise. Erkunden Sie den historischen Borgo, den mediterranen Park und die spektakuläre Terrasse am Castello oder entspannen Sie im landschaftlich reizvollen Wellnessbereich mit seinen Pools.

Flug-Variante: Die Fluggäste reisen nach Pisa oder Florenz und werden am Flughafen abgeholt. Mit dem Bus geht es weiter nach Castelfalfi.

Den Abend verbringen wir alle gemeinsam in der Trattoria Il Rosmarino, nur wenige Schritte vom Hotel entfernt. Während des Abendessens erhalten Sie einen ersten Überblick über das Programm der folgenden Tage.

3. Tag: Florenz

Besuch in Florenz, Metropole der italienischen Renaissance und prächtiges Zentrum der Toskana. Unvergessliche Kunstschätze von Botticelli, Michelangelo, Raffael und Leonardo da Vinci erwarten Sie beim Gang durch die Uffizien. Die Kuppel des Domes, das Baptisterium, der Marmorschmuck des Campanile liegen vor Ihnen, historische Hintergründe erläutern unsere kompetenten Reiseführer. Auf der Rückfahrt zum Hotel führen wir Sie zum Abendessen in ein typisch italienisches Lokal, wo Sie in entspannter Atmosphäre den Tag beschließen.

4. Tag: Siena

Siena, Perle des Chianti. Seit jeher ist die bezaubernde Stadt die größte Rivalin von Florenz. Unter fachkundiger deutschsprachiger Führung erkunden wir die Toskana auf dem Weg von Castelfalfi nach Siena. In kleinen Gruppen durchstreifen wir dann die Stadt mit ihren beeindruckenden Baudenkmälern, dem schwarz-weiß gestreiften Dom und dem berühmten muschelförmigen Campo-Platz. Für Überraschungen sorgen dabei kulinarische und andere Rätsel: Lassen Sie sich überraschen. Auch heute werden wir wieder das Dinner auf der Fahrt zurück zum Hotel in relaxter Atmosphäre genießen.

5. Tag: Kochen mit Otto Koch

Ab heute stößt ARD-Buffet Moderatorin Evelin König zur Reisegruppe: Auf dem Programm steht der "Toskanische Kochkurs" mit unserem beliebten ARD-Buffet Spitzenkoch Otto Koch. Das, was Sie gemeinsam unter fachkundiger Leitung erarbeitet haben, wird uns anschließend im Gardenroom zum Dinner serviert.

6. Tag: Olivenöl und Weinlese

Was macht das toskanische Olivenöl so einzigartig? Nach dem Frühstück gehen wir dieser Frage auf einer Biofarm nach. Die Toskana ist berühmt für ihre hochwertigen landwirtschaftlichen Produkte und Leckereien, sie sind neben dem Öl das Thema dieses Vormittags. Das macht Lust auf ein Vesper unter freiem Himmel!

In den Weinbergen rundherum herrscht emsige Betriebsamkeit bei der Weinlese. Nach der Stärkung geht es für die Erntekräfte zurück in die Reben. Ein aktives Mitarbeiten bei der Weinlese ist aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht erlaubt, trotzdem können wir unter fachkundiger Führung ganz nah dabei sein, wenn die Trauben aus dem Chianti in die Körbe kommen. Zum Abendessen sind wir wieder im Hotel und lassen den erlebnisreichen Tag über den Hügeln nach- und ausklingen. Warum nicht bei einem Glas Chianti?

7. Tag: Original italienische Pasta

Was wäre die Toskana ohne Pasta? Wir fahren zur kleinsten Nudelfabrik Italiens, zu Familie Martelli. Dort erleben wir die Fertigung durch Pressen mit klassischen Bronzeformen in bester handwerklicher Familientradition - wie schon seit 1926. Im Dorf können Sie einen traumhaften Blick über die Landschaft der Toskana genießen. Nutzen Sie die Vielzahl der kleinen Läden, um das eine oder andere Mitbringsel für zu Hause einzukaufen. Am Abend genießen wir im Hotelrestaurant ein Trüffel-Dinner.

8. Tag: Trüffel

Nach dem reichhaltigen Frühstücksbüffet widmen wir den Tag dem Thema "Trüffel". Auf dem Gelände von Castelfalfi werden wir in die Geheimnisse des Trüffelsuchens eingeführt. Und auch den Kräutern und Gewürzen der Region werden wir uns heute auf einer Wanderung widmen. Voller Eindrücke und Erlebnisse aus der Toskana kommen wir am Abend im Ristorante la ROCCA zu einem Abschluss-Gourmet-Dinner zusammen.

9. Tag: Abreise

Nach dem reichhaltigen Frühstücksbüfett heißt es "auf Wiedersehen".

Die Flugreisenden fahren mit dem Bus zum Flughafen für den Heimflug, für die Busreisenden geht es wieder nach Norditalien für eine Zwischenübernachtung.

10. Tag Ankunft in Mannheim

Weiterfahrt mit dem Bus nach Mannheim, bzw. zu den Ausgangspunkten. Ende der Reise.

Kurzfristige Programmänderungen vorbehalten.

