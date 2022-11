Wie wäre es mit einem Segeltrip vor der Küste Palma de Mallorcas? Oder steht ihnen der Sinn eher nach einem Rundflug über die Baleareninsel? Für den Auswanderer Wigbert Baier sind solche Erlebnisse nicht mehr und nicht weniger als sein Job.

Beruf: Yachttechniker

Alter: 63 Jahre

Wohnort: l 'Aranjassa

Herkunft: Krefeld / Nordrhein-Westfalen

LEBEN / ARBEIT

Wigbert Baier kann so leicht nichts aus der Ruhe bringen. Dem 63-Jährigen Krefelder wurde die rheinische Frohnatur mit in die Wiege gelegt. Für ihn hat Mallorca alles zu bieten, was er vom Leben erwartet: Sonne, Meer, Ruhe & bei Bedarf auch jede Menge Trubel.

Nachdem Wigberts Hauptkunde - eine deutscher Bootsbauer - Insolvenz anmelden musste, kam für den Yachttechniker das Angebot nach Mallorca zu gehen gerade zur rechten Zeit. Vor elf Jahren packte er seine sieben Sachen in seinen Caravan und machte sich auf den Weg in den sonnigen Süden. Seine Frau samt ihrer Familie folgte ihm zwei Jahre später in sein neues Leben auf der Urlaubsinsel. So kam es, dass der eigentlich genügsame Wigbert in eine Finca zog.

Mittlerweile ist Wigbert geschieden und zurück in seinem Wohnwagen. Da er die Geschwindigkeit und die Mischung aus Kontrolle und Nervenkitzel liebt, investiert Wigbert sein Geld statt in teure Mieten lieber in seine Hobbys: Motorradfahren und Fliegen. Neben seiner Tätigkeit als Yachttechniker im Hafen von Palma verdient Wigbert sein Geld zudem als Segel- und Fluglehrer.