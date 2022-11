per Mail teilen

Alles hinzuwerfen und noch einmal ganz von vorne starten? Genau das tat Katrin Lustig bereits in jungen Jahren, nachdem sie ihrer Ausbildung zur Kosmetikerin abgeschlossen hatte und spürte, dass das nicht der Beruf ist, in dem sie glücklich ist.

Beruf: Köchin

Alter: 33 Jahre

Wohnort: Santa Maria

Herkunft: Biberach / Baden-Württemberg

Katrin Lustig ist Köchin und Wahl-Mallorquinerin. Nach ihrer Ausbildung in einem Schwarzwälder Sterne-Restaurant wagte sie den Sprung in die mallorquinische Gastronomie. Es war Liebe auf den ersten Blick!

Bereits nach kürzester Zeit stand für sie fest, dass ein Leben auf Mallorca das ist, was sie immer gesucht hat. Die Insel hat ein völlig neues Lebensgefühl in ihr geweckt und das merken auch die Daheimgebliebenen - Familie und Freunde nehmen bei ihr sofort eine ganz andere Ausstrahlung und Lebensenergie wahr.

Mittlerweile hat sie in mehreren namhaften Restaurants auf der Insel gearbeitet. Nicht zuletzt durch die Erfahrungen, die sie hier sammelte, verwarf sie jedoch ihren ursprünglichen Traum, ein eigenes Restaurant zu führen. Geblieben ist allerdings der Wunsch, etwas eigenes auf die Beine zu stellen. So ist die Idee des "Private Cooking" entstanden.

Seit 2016 ist sie nun ihre eigene Chefin. Als Privatköchin bereitet sie in ihrer WG-Küche individuelle Caterings vor oder kocht "live" vor Ort in den Fincas ihrer Kunden. Diese haben meist einige Freunde eingeladen und freuen sich, ihre Gaumen vom Profi verwöhnen zu lassen.

In ihrer Freizeit liebt es Katrin, die abgeschiedenen Gegenden Mallorcas zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden. Sie schlendert gerne über die Wochenmärkte und durch die Gassen Palmas oder besucht ihr Lieblingscafé in Santa Maria. Ganz besonders genießt sie es, mit ihrem Lebensgefährten Marcus Beuck in einen kleinen versteckten Hafen, weitab der Touristenströme zu fahren und von dort aus aufs Meer hinaus zu segeln.