Viele Paare träumen von einer romantischen Hochzeit am Strand - natürlich nicht an der Ostsee, eher am Mittelmeer, vielleicht auf Mallorca. Zwei, die diesen Wunsch nicht nur häufig hören, sondern ihn vor allem erfüllen, sind die Wedding Planner Jutta Birfelder und Katja Buhlan. Seit 18 Jahren erfüllen sie Hochzeitsträume auf der Mittelmeerinsel.

Beruf: Wedding Planner

Alter: 57 & 47 Jahre

Familie: beide liiert. Jutta hat eine Tochter

Wohnort: Jutta: Porreres, Katja: Puigpunyent

Herkunft:

Jutta: geb. in Stuttgart, Wahlheimat Konstanz am Bodensee, Baden-Württemberg

Katja: Schriesheim (bei Heidelberg), Baden-Württemberg LEBEN / ARBEIT Jutta Birfelder und Katja Buhlan SWR SWR - Jutta Birfelder und Katja Buhlan leben seit mehr als 20 Jahren auf Mallorca und sind ein echtes Dream-Team. Die beiden sind professionelle Wedding Planner, ein Beruf, der in den USA seine Wurzeln hat und mittlerweile auch in Europa angekommen ist. Ursprünglich war Katja in der Immobilienbranche und Jutta im Yachtservice auf Mallorca tätig. Beide hatten gleichzeitig den Wunsch, sich beruflich zu verändern und etwas Neues auf die Beine zu stellen. Mit einer Agentur für Hochzeiten haben sie damals eine echte Marktlücke aufgetan. Was als kleines Start-Up begann, ist mittlerweile zu einem richtigen Unternehmen gewachsen: Fünf Frauen organisieren den schönsten Tag des Lebens für Paare aus aller Welt. Wenn Jutta und Katja, die beide in einer festen Partnerschaft leben, zwischen ihren Projekten Zeit für sich finden, gehen sie ihrer zweiten großen Leidenschaft nach und segeln aufs Mittelmeer hinaus. Ihre neue Heimat Mallorca würden sie für nichts in der Welt aufgeben. Denn nirgendwo sonst spüren sie die mediterrane Leichtigkeit mehr, als auf Mallorca. Ihren Job empfinden die Powerfrauen als abwechslungsreich und durchweg positiv. Jede Hochzeit ist einzigartig und jedes Brautpaar hat seine ganz individuellen Wünsche für den perfekten Tag. Sei es eine Trauung auf einer Finca, in einem Herrenhaus oder am Strand - die Wedding Planner versuchen, jeden Traum wahr zu machen. Auch ausgefallene Wünsche, wie Feuerkünstler oder einen Schwarm bunter Schmetterlinge, gehören da schon mal dazu. Mit Jutta und Katja haben die Paare Vollprofis an ihrer Seite - mehr als 800 Hochzeiten haben sie in den vergangen 18 Jahren auf den Balearen betreut. Daher legen Deutsche, Briten, Amerikaner und auch Paare aus dem Mittleren Osten die Hochzeitsplanung vertrauensvoll in ihre professionellen Hände.