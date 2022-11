Pfarrerin Heike Stijohann ist 2014 zusammen mit ihrem Mann Paul nach Mallorca gezogen.

Beruf: Pfarrerin

Alter: 55 Jahre

Familie: Verheiratet

Wohnort: Palma der Mallorca

Herkunft: Bad Meinberg, Teutoburger Wald

LEBEN / ARBEIT

Als Pfarrerin Heike Stijohann 50 wurde, fragte sie sich: Was bringen die nächsten Jahre? Sie sehnte sich nach einer neuen Herausforderung. Und so machte sie sich mit ihrem Mann Paul vor zwei Jahren auf den Weg nach Mallorca. Dort leitet Heike die Deutschsprachige Evangelische Kirchengemeinde. Für die kommunikative Heike ist das eine absolute Erfüllung. Denn hier kann sie sowohl ihren Kinder- und Familienschwerpunkt weiter verfolgen, als auch sich in der Gemeinde engagieren - so betreut sie beispielsweise Konfirmanden und vermählt Paare.

Ihr Mann Paul, ein pensionierter Sozialarbeiter, hält ihr dabei den Rücken frei. Mit ihm lebt Heike in einer Patchwork-Konstellation. Zusammen haben sie sechs Kinder und acht Enkeln, die jedoch alle in Deutschland wohnen. Doch Paul kocht auch sein eigenes Süppchen: So hat er auf Mallorca einen Männerkochkurs ins Leben gerufen.

Zusammen genießen die beiden ihr neues Glück auf der Insel, sind viel unterwegs, gehen wandern oder spielen eine Partie Boule mit Pauls Boulegruppe.

Heikes Arbeit als Pfarrerin in der evangelischen Gemeinde auf Mallorca ist anders als früher in Deutschland: Hier macht sie "Kirche aus dem Kofferraum". Für Gottesdienste muss Heike oft weit fahren, denn die Gemeindemitglieder wohnen weit verstreut über die ganze Insel. Und dann kommen Taufschale, Gesangsbücher oder die Musikanlage eben in den Kofferraum des Autos.

Ein weiterer Unterschied: In der Heimat bestattete sie jährlich zwischen 65 und 85 Menschen, vermählte aber nur 15 bis 20 Paare. Auf Mallorca sind es zwei

bis drei Beerdigungen jährlich und - allein 2016 - 103 Hochzeiten.