Zum einen wollte sie im warmen Süden leben und zum anderen träumte sie insgeheim von einem eigenen Café. Auf Mallorca hat die 40-Jährige beides wahr werden lassen...

Beruf: Konditorin

Alter: 40 Jahre

Wohnort: Cala Millor

Herkunft: Dächingen / Baden-Württemberg

LEBEN / ARBEIT

Birgit Moll hat sich auf Mallorca ihren Traum erfüllt: Seit Anfang 2015 betreibt die 40-Jährige aus Dächingen ein eigenes kleines Café in Cala Millor: "Biggi's Cafeteria". Dort backt die gelernte Konditorin Kuchen, Torten und Süßgebäck - Brote und Brötchen gibt es natürlich auch. "Auf Vorbestellung backen wir auch spezielle Brote wie ein Kartoffelbrot oder ein Eiweißbrot."

Die Kunden, teils mallorquinisch, teils deutsch, lieben die Spezialitäten aus Deutschland: Leberkäs-Semmel, Mettbrötchen oder Bockwurst mit Kartoffelsalat. Oft liefert Birgit Moll ihre Waren auch direkt zu den Kunden - es werden Torten für Hochzeiten oder Geburtstage bestellt. Das Catering will sie noch ausbauen.

Birgit Moll lebt seit 2008 auf Mallorca. Lange hat sie mit dem Gedanken gespielt, sich mit einem Café selbstständig zu machen. Aber viele Räume seien zu teuer gewesen - oder zu marode. Nach langer Suche fand sie ihr Traumcafé und renovierte es zusammen mit ihrem handwerklich begabten Freund Lukas innerhalb von vier Wochen. "Ich wollte damals unbedingt zum Valentinstag eröffnen, das passte einfach so gut vom Datum her!" Etwas schwierig gestaltete sich die Bauabnahme - die immer wieder

vertagt wurde. Doch schließlich klappte es.

Inzwischen kämpft Birgit Moll auch nicht mehr mit fehlenden Zutaten oder Zubehör: "Die Tortenständer baut mein Freund für mich - spezielle Zutaten, wie saure Sahne und Mohn, bestelle ich in Deutschland bzw. neuerdings beim deutschen Supermarkt."

Das Café nimmt Birgit Moll und ihre Angestellten voll in Anspruch, doch sie versucht, einen Tag in der Woche frei zu machen. Dann trifft sie sich am liebsten mit Freunden oder genießt die Zeit mit ihrem Freund und ihren Tieren (mehrere Katzen, zwei Hunde, drei Pferde) auf der eigenen Finca, abseits vom Touristentrubel.